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Syrie: L’occupation israélienne bombarde des zones dans les campagnes de Deraa et de Quneitra.
02-07-2026 11:15 AM
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