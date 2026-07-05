dimanche, 05/07/2026   
   Beyrouth 16:00
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Sud-Liban : un hélicoptère ennemi israélien a mené une opération de ratissage en direction de la localité de Majdal Zoun dans le secteur occidental de la frontière. (Correspondant d’al-Manar)

      En Lien

      « L’Albanie pas à vendre » : nouvelles manifestations contre le projet immobilier lié à la famille Trump

      « L’Albanie pas à vendre » : nouvelles manifestations contre le projet immobilier lié à la famille Trump

      Six organisations de défense des droits humains expliquent pourquoi elles critiquent l’accord-cadre libano-israélien 

      Six organisations de défense des droits humains expliquent pourquoi elles critiquent l’accord-cadre libano-israélien 

      Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annulé son voyage prévu à New York par crainte d’être arrêté et poursuivi en justice, suite à une plainte portée par la Fondation Hind Rajab qui a salué cette décision.

      Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annulé son voyage prévu à New York par crainte d’être arrêté et poursuivi en justice, suite à une plainte portée par la Fondation Hind Rajab qui a salué cette décision.