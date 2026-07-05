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    Ghalibaf à un responsable du Hamas : la vengeance du sang de l’imam martyr passe par la libération d’al-Qods

      Rédaction du site

      Lors de sa rencontre dimanche avec le responsable du Hamas, Mohammad Darwish, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que « la vengeance pour le sang de l’Imam martyr passe par la libération d’al-Qods » et a souligné que l’Iran « n’a pas de relations de paix avec les États-Unis et ne reconnaîtra pas Israël ».

      Il a ajouté que « l’Iran, conformément aux directives du Guide de la Révolution, continue de soutenir les musulmans et le front de la résistance, que ce soit par le biais de missiles si nécessaire ou en exerçant une pression politique par la négociation », considérant que « les gouvernements musulmans ont compris que la coopération avec les États-Unis et Israël ne garantit pas la sécurité ».

      Ghalibaf a souligné que « Téhéran a informé la partie américaine que la préservation de l’intégrité territoriale des pays de la région et la fin de la guerre contre les alliés de l’Iran devaient faire partie de tout accord », insistant sur le fait que « le mémorandum d’entente est entré dans sa phase de mise en œuvre et que son application est difficile mais possible ».

      Ghalibaf a souligné que « la diplomatie vise à consolider les acquis sur le terrain, et son succès exige que le pays soit prêt à se défendre parallèlement à la voie diplomatique. »

      Source : Médias

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