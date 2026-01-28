mercredi, 28/01/2026   
    Sud-Liban: Les forces d’occupation israéliennes font sauter une maison dans la localité de Yarin après avoir progressé d’environ 1 500 mètres au-delà du mur frontalier (Correspondant d’Al-Manar)