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Iran : les agressions américaines ont visé 5 provinces iraniennes les 8 et 9 juillet et fait 14 martyrs et 78 blessés. (Ministère de la Santé)
09-07-2026 10:02 AM
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Iran : la ville sainte de Machhad se prépare pour la cérémonie d’inhumation du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei cet après-midi.
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Bloomberg, citant des données de suivi des navires : le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a été quasiment paralysé aujourd’hui.
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Machhad se prépare pour l’inhumation du guide martyr : Plus de 4 700 invités étrangers, venus de 27 pays du monde entier sont arrivés dans la ville sainte.
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