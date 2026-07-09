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    Médias jordaniens : 3 missiles balistiques tirés depuis l’Iran en direction de la base al-Azraq en Jordanie.

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      Médias iraniens : tirs de salves de missiles Khaybar Chekan en direction des bases américaines en Asie de l’ouest.

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      Les sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs régions en Jordanie (Al-Jazeera)

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