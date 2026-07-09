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    Machhad se prépare pour le dernier adieu du guide martyr

      Rédaction du site

      La ville sainte de Machhad se prépare à célébrer le sixième et dernier jour de la cérémonie d’obsèques du guide suprême martyr l’ayatollah Ali Khamenei et son inhumation dans l’enceinte du mausolée de l’imam Reda (s).

      La procession funéraire devrait commencer vers 14h00 heure de Téhéran. Après la prière du défunt, la dépouille du guide martyr devrait être enterré dans l’enceinte du mausolée de l’imam Reda (s), le 8eme de la lignée des imams duodécimains.

      L’avion qui transportait la dépouille du guide martyr est arrivé au milieu de la journée dans l’aéroport international de Machhad en provenance de l’Irak où des cérémonies d’adieu millionièmes ont été organisées dans les deux villes saintes de Najaf et de Karbala.

      Les images diffusée dans les réseaux sociaux montrent les derniers moments du cercueil du guide martyr dans le sanctuaire d’Abou al-Fadl al-Abbas à Karbala, où il a noyé par les pétales de fleurs.

      Les médias iraniens ce jeudi ont tenu à remercier le peuple irakien pour ces célébrations fastueuses. « Merci au peuple d’Irak », ont titré les journaux de Téhéran à la Une.

      Plusieurs responsables iraniens ont tenu aussi à remercier l’Irak.

      « J’adresse mes remerciements à toutes les composantes irakiennes, au gouvernement et au parlement qui ont contribué à ces funérailles épiques », a déclaré le chef du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, selon lequel « les funérailles envoient un message clair qui dit qu’il faut continuer dans la voie du guide martyr et ne pas permettre que le front de la résistance soit brisé ».

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      Source : Divers

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