Un candidat démocrate aux présidentielles : Netanyahu est responsable de la perte de soutien de l’opinion publique américaine à « Israël »

Rahm Emanuel, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche et candidat démocrate potentiel à la présidence, affirme que le gouvernement de Netanyahu a entraîné un déclin du soutien à « Israël » aux États-Unis et met en garde contre une opposition croissante à son égard, notamment parmi les jeunes Américains.

Lors d’une interview avec le journal israélien Yediot Ahronoth, Rahm Emanuel, a affirmé que l’opposition à Israël aux États-Unis transcende les clivages partisans, notant qu’il n’y a « aucune sympathie » parmi les Américains de moins de 30 ans.

« Vous avez perdu l’Amérique, vous avez perdu l’Europe et vous avez gagné le Somaliland », a-t-il dit avec ironie.

Emanuel a accusé Netanyahu d’être responsable de la perte de soutien de l’opinion publique américaine envers Israël, déclarant : « Vous n’avez pas de problème avec le Parti démocrate, vous avez un problème avec l’Amérique. »

Un sondage du Pew Research Center publié en avril a révélé que 60 % des Américains avaient une opinion défavorable d’Israël, mais cette opinion était encore plus négative chez les démocrates et les indépendants proches des démocrates, où 8 personnes sur 10 avaient une opinion négative d’Israël.

Selon Emanuel, « Netanyahu a abandonné trois des quatre outils à sa disposition en matière de politique de sécurité nationale : la politique économique, l’influence politique et l’attrait culturel, misant tout sur la puissance militaire, avec des conséquences désastreuses.

En réponse à une question sur l’attitude des Juifs aux États-Unis envers le gouvernement de Netanyahu, Emanuel a fait référence à un sondage réalisé par l’Associated Press et publié avant-hier.

D’après le sondage, le maire anti-israélien de New York, Zahran Mamdani, est plus populaire auprès des Juifs américains que Netanyahu. Il bénéficie d’une approbation de 44 % parmi les Juifs américains, contre 32 % pour Netanyahu.

Emanuel a déclaré : « Après le 7 octobre, Israël avait pleinement le droit de mener une action militaire à Gaza, mais le gouvernement a par la suite commis des erreurs à Gaza, en Iran et au Liban. »

Il a souligné que « quatre présidents ont dit non à Netanyahu lorsqu’il a sollicité une action militaire contre l’Iran, à savoir le président George Bush, Barack Obama, Donald Trump lors de son premier mandat et Joe Biden. »

Il a ajouté que cela « ne signifie pas que nous devons rester les bras croisés », mais qu’« il aurait été plus approprié d’agir par le biais de sanctions économiques et diplomatiques ».

Il a également critiqué la politique du gouvernement israélien en Cisjordanie. Il a déclaré : « Si les Israéliens continuent de brûler les champs et de semer la terreur dans les villages de Cisjordanie, et si le gouvernement continue de le permettre, le monde ne restera pas les bras croisés. Vous êtes libres de choisir, mais je vous ai prévenus.

Emanuel a été volontaire civil dans l’armée israélienne et son père était citoyen israélien.

Source : Médias