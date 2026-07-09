jeudi, 09/07/2026   
   Beyrouth 11:00
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Machhad se prépare pour l’inhumation du guide martyr : Plus de 4 700 invités étrangers, venus de 27 pays du monde entier sont arrivés dans la ville sainte.

      En Lien

      Iran : la ville sainte de Machhad se prépare pour la cérémonie d’inhumation du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei cet après-midi.

      Iran : la ville sainte de Machhad se prépare pour la cérémonie d’inhumation du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei cet après-midi.

      Bloomberg, citant des données de suivi des navires : le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a été quasiment paralysé aujourd’hui.

      Bloomberg, citant des données de suivi des navires : le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a été quasiment paralysé aujourd’hui.

      Machhad se prépare pour l’inhumation du guide martyr : Plus de 4 700 invités étrangers, venus de 27 pays du monde entier sont arrivés dans la ville sainte.

      Machhad se prépare pour l’inhumation du guide martyr : Plus de 4 700 invités étrangers, venus de 27 pays du monde entier sont arrivés dans la ville sainte.