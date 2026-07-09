Cheikh Qassem : Des millions de personnes expriment leur amour pour le martyr Sayyed Khamenei et aucune clause de l’accord-cadre ne sera adoptée

Le Secrétaire général du Hezbollah, son Éminence Cheikh Naïm Qassem, s’est adressé aux rassemblements publics libanais et internationaux organisés à l’occasion des funérailles de l’Imam des Opprimés, le martyr l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei, déclarant : « Nous sommes réunis pour les funérailles du Grand Ayatollah, le martyr Khamenei, que Dieu bénisse son âme. Levez-vous pour Dieu, car ces funérailles sont un soulèvement, un mouvement, une révolution. Dieu Tout-Puissant dit : « Ceux qui croient en Dieu et en Ses messagers, ceux-là sont les véridiques, et les martyrs auprès de leur Seigneur, à eux est leur récompense et leur lumière. » Nous faisons nos adieux à l’Imam des Opprimés, tombé en martyr avec plusieurs membres de sa famille. Nous présentons nos condoléances à l’Imam de notre Temps (S), à sa famille et à tous ceux qui l’aiment, pour son martyre et celui de sa famille et de tous ceux qui se sont offerts en sacrifice à Dieu Tout-Puissant dans la République islamique d’Iran – dirigeants, peuple et fonctionnaires –, nous félicitons la nation islamique et le monde pour cet honneur suprême, qui éclaire le chemin de l’humanité d’un témoignage qui élève le statut de l’humanité et initie sa contribution aux générations futures.

L’Imam Khamenei, que son âme repose en paix, est unique en son temps

Son Éminence a déclaré : « L’Imam Khamenei, que son âme soit sanctifiée, est unique en son temps, un dirigeant contemporain exceptionnel qui n’a que peu d’égaux dans l’histoire. Il est le gardien de la nation et le représentant de l’Imam absent et infaillible, l’Imam Mahdi, que Dieu hâte son retour. Il est le juriste qui remplit toutes les conditions requises pour la tutelle et l’autorité religieuse, l’autorité religieuse suprême, le Grand Ayatollah, doté d’une vision stratégique dans de nombreux domaines et bâtisseur des fondements de la civilisation islamique contemporaine. Il est le guide, le berger et l’éducateur. Il est le chef au milieu des foules, les menant vers la libération des idoles du matérialisme. Il est le modèle qui enseigne par son exemple, le penseur novateur qui influence les tendances et le politicien avisé qui comprend les enjeux à l’échelle mondiale. Il est l’homme qui est resté ferme avec un courage et une détermination inébranlable, avec une fierté, une confiance et une foi en Dieu Tout-Puissant, comme dit le Coran : « Ceux qui transmettent les messages de Dieu et le craignent, et ne craignent personne d’autre que Dieu. Et Dieu suffit comme comptable. »

Il a ajouté : « Mon maître, l’Imam Khamenei martyr, mon guide et mon bien-aimé, mon cœur et mon âme débordent d’amour pour vous. Vos paroles éclairent mon chemin et celui de mes frères vers Dieu Tout-Puissant. Vos rencontres avec nous sont une source inépuisable de réconfort, et votre guidance un phare d’espoir qui ne s’éteint jamais. Sous votre direction, j’ai vu la confiance nécessaire pour transmettre les enseignements de notre Prophète et Maître des Messagers, Mohammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille), la vie juste et ascétique du Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (que la paix soit sur lui), et l’établissement des piliers de la religion par l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui), qui ne craignait aucun reproche pour la cause de Dieu. Vous avez préparé la communauté des croyants à être digne de hisser l’étendard de l’Imam Mahdi (que Dieu hâte son retour), en soutenant la voie du rénovateur de la foi et de l’inspiration des opprimés à l’ère moderne, l’Imam Khomeini (que Dieu sanctifie son âme). »

Il a poursuivi : « Éminence, je vous avoue avoir été surpris par les propos tenus dans la lettre que j’ai reçue de vous le 9 octobre 2024, douze jours après le martyre de Sayyed Hassan, le martyr suprême, le maître des martyrs de la nation, le guide et le bien-aimé, que Dieu l’agrée, et six jours après celui de Sayyed al-Hashemi, que Dieu l’agrée – c’est-à-dire le jour où mes frères m’ont élu secrétaire général de ce parti. Dans votre lettre, vous disiez : « Je vous soutiens autant que j’ai soutenu notre cher martyr, Sayyed Hassan. » J’ai relu cette phrase à plusieurs reprises. Que voulait dire ce grand Imam ? Il voulait dire : Je suis avec vous, je vous soutiens. Demandez ce que vous voulez ; je serai à vos côtés de toutes mes forces. N’ayez crainte, même si le monde entier se dresse contre vous, car moi, les croyants, les moudjahidines, Dieu et les anges sommes avec vous, nous vous soutenons. Cela a une grande valeur ; c’est un soutien inestimable. »

Le Gardien qui donne sans rien prendre

Cheikh Qassem a souligné : « Durant toute cette période, jusqu’à son martyre, l’Imam, le Guide, ne nous a jamais rien demandé. Il disait toujours à ceux qui étaient avec nous : « Demandez-leur ce qu’ils veulent, donnez-leur ce qu’ils demandent. Ne refusez rien à ces braves héros qui se sont tenus près de Dieu Tout-Puissant pour la vérité, la libération et la dignité humaine. » Il ne nous a jamais rien demandé, et pourtant nous avons tout demandé, et nous avons tout reçu. C’est la même voie qu’il a suivie avec le Maître des Martyrs de la Nation, Sayyed Hassan, que Dieu l’agrée. J’étais comme lui, toujours attentif et diligent dans chaque crise et à chaque étape, faisant un suivi méticuleux et demandant : « Que voulez-vous ? »Tu es le gardien qui donne sans rien prendre, le gardien qui soutient et n’a besoin de personne, le gardien dont la guidance subtile pénètre nos cœurs et nos esprits sans même prononcer un mot. »

Il a ajouté : « J’ai dit, lors du martyre de notre vénéré guide : L’esprit de Sayyed Hassan demeure. Et j’ai dit : Sayyed Hassan Nasrallah nous a quittés physiquement, mais son esprit, son héritage et sa voix resteront à jamais parmi nous. Que vous êtes juste et équitable, et que vos sacrifices sont grands, consolidant ainsi la voie de la lignée authentique! Nous réitérons également vos paroles : vous vivez en nous et resterez à jamais avec nous. Mon maître, nous poursuivrons le chemin avec le gardien, Son Éminence l’Ayatollah Sayyed Mojtaba, que son ombre soit longue. Durant la période où il a assumé la direction, nous avons ressenti avec lui ce que nous ressentions avec vous. C’est la voie des saints, la voie des vertueux, la voie de l’honneur. »

Des millions de personnes expriment leur conviction, leur amour et leur dévotion.

Le Secrétaire général du Hezbollah, son Éminence Cheikh Naïm Qassem a déclaré : « Nous avons été témoins de ces foules immenses en Iran et en Irak, des foules qui ont dépassé toutes les limites. Jamais dans l’histoire une marche n’avait rassemblé vingt millions de personnes à Téhéran, et des millions d’autres à Qom, Najaf, Karbala et Mashhad. Ces millions de personnes expriment leur conviction, leur amour, leur dévotion et leur attachement à la voie qu’elles représentent et au symbolisme qu’elle incarne. Que le monde voie : ces foules immenses sont-elles ordinaires ? Cela démontre que le système islamique en République islamique d’Iran est un système du peuple, un système d’humanité, un système de vitalité. Je tiens à saluer cette grande nation iranienne. Vous nous avez honorés ; vous avez prouvé au monde que vous êtes dignes de ce leadership et dignes d’être un modèle pour le monde entier. Nous vous aimons, nous resterons avec vous et nous nous tiendrons unis contre l’arrogance, Israël et les tyrans de la terre, pour la dignité et la liberté humaines. Ces foules sont lumineuses connectées au ciel et inébranlables. »

Il a souligné : « Voici une déclaration concise qui définit l’essence du martyre : le martyre est vie et résistance, la résistance est honneur et celui qui est honoré est victorieux. Ton martyre, mon maître, est le début d’une voie révolutionnaire qui transformera le paysage et les équilibres de la région. « Et ne dis pas de ceux qui sont tués dans le chemin d’Allah : « Ils sont morts. » Ils sont vivants, mais tu ne le perçois pas. » Notre Imam Khomeiny, que Dieu sanctifie son âme, a dit : « Tuez-nous, car notre peuple deviendra de plus en plus conscient. » Hussein fut tué, et la voie husseinie naquit ; Khamenei fut tué, et la voie khameneie naquit, qui est un prolongement et un étendard. »

Il a ajoué : « Il est temps pour vous, hypocrites déviants, infidèles si loin de l’obéissance à Dieu, de découvrir que le martyre est notre coutume et l’honneur que Dieu nous accorde. Ceux qui L’aiment ne font que grandir en amour, en détermination et en persévérance. Mon maître, les résistants libanais, les fils du Hezbollah, aiment le martyre et l’autorité divine. Ils ont agi de façon admirable, offrant au monde un exemple inédit. C’est une grâce divine. Mon maître, notre peuple résistant, qui aime la résistance et s’y consacre, a consenti de nombreux sacrifices et est prêt à en consentir d’autres, mais il ne faiblira pas. Il a appris de vous la patience, la persévérance, la constance et la générosité, ne cessant jamais car il veut rester honorable. Il ne peut accepter l’humiliation sous aucune forme. C’est un peuple invincible car il est nourri par l’autorité divine. Loin de nous l’humiliation ! »

Son Éminence a déclaré : « Notre Imam Khamenei (P), a guidé la nation avec une bienveillance paternelle et préservé sa dignité en s’appuyant sur les préceptes authentiques de l’islam musulman, fondés sur cinq piliers fondamentaux et éclairants : premièrement, la construction de l’État et de la société ; deuxièmement, le soutien à la résistance contre l’occupation et l’arrogance ; troisièmement, l’unité nationale, islamique et humaine ; quatrièmement, l’engagement pour la libération de la Palestine ; et cinquièmement, l’indépendance et le non-alignement. »

Il a souligné que « l’agression américano-israélienne contre la République islamique d’Iran est une agression mondiale contre un pays qui a su se défendre seul et déjouer les objectifs de cette agression. L’Iran est devenu plus uni et plus solidaire autour de ses dirigeants. L’Iran a le droit à la puissance, le droit de posséder la technologie nucléaire pacifique et le droit de construire ses relations internationales comme il l’entend. Cependant, le tyran américain et son allié, Israël, ont cherché à priver cette nation de sa liberté, de son statut et de son rôle, mais ils ont échoué. L’Amérique et Israël ont été vaincus et n’ont pu atteindre leurs objectifs, et l’Iran a émergé avec dignité et la tête haute.»

Merci à l’Iran – à ses dirigeants, son gouvernement, ses Gardiens de la révolution, son armée, son peuple et ses élites.

Il a ajouté : « Nous disons à l’Iran islamique Merci, lui qui nous a soutenus et qui, lors de la rédaction de l’accord américano-iranien, a stipulé dans sa première clause un cessez-le-feu au Liban et un retrait israélien, et a affirmé qu’il ne pouvait poursuivre son accord avec les États-Unis sans la mise en œuvre de cette première clause. L’un des résultats a été une cessation générale des hostilités, un cessez-le-feu général malgré les violations existantes, mais cela nécessite des progrès supplémentaires, et nous sommes convaincus que la République islamique tiendra parole, comme l’ont déclaré ses représentants. Merci à l’Iran, merci à l’Iran – ses dirigeants, son gouvernement, les Gardiens de la révolution, son armée, son peuple et ses élites. Merci à tous, car en réalité, vous allez transformer la réalité dans la région en faveur de la libération et de la liberté. »

Il a poursuivi : « L’Iran nous a donné force, soutien et dignité, et nous a permis de libérer la société et de la servir. Sans l’Iran, le cessez-le-feu n’aurait pas été possible, malgré la détermination de la résistance. Il y a une dualité : la détermination de la résistance et des résistants constitue le fondement, et le soutien de l’Iran est le second fondement et une véritable source de force. Nous maintenons cette option car elle a fait ses preuves et représente un atout supplémentaire pour nous. »

Nous devons tous œuvrer pour mettre fin à l’hégémonie américaine sur le Liban.

Cheikh Qassem a souligné : « Nous devons tous œuvrer pour mettre fin à l’hégémonie américaine sur le Liban. L’Amérique est malveillante, l’Amérique est une puissance coloniale, elle accable le Liban de ses exigences qui servent l’ennemi israélien, elle occupe progressivement le Liban. Certains demandent : « Pourquoi entretenez-vous des relations avec l’Iran ? et nous répondons que nous tirons profit de nos relations avec l’Iran, mais dites-moi, pourquoi entretenez-vous des relations avec l’Amérique alors qu’elle vous humilie, vous force à faire des choix, s’empare de vos ressources et ne vous donne rien en retour ! Des centaines de violations ont eu lieu depuis le début des violations israéliennes, la plus récente étant l’assassinat de la directrice d’école, Ghandour, ainsi que de sa mère et de deux de ses employés, dans une voiture civile, dans une maison civile, dans un quartier civil, à Nabatieh al-Fawqa. Que dit le gouvernement ? Où sont vos actions pour exiger quoi que ce soit des USA ? Tout ce qui se passe est décrété par les États-Unis. Même les Israéliens disent toujours : « Nous avons obtenu la permission des USA », sous-entendant que rien ne se fait sans son autorisation. Ce sont les Etats-Unis qui nous volent ; qui agissent de manière aussi brutale. »

L’accord-cadre ne sera pas adopté, pas une seule de ses clauses.

Son Éminence a souligné que « l’accord-cadre conclu par les autorités libanaises sert entièrement les intérêts d’Israël. Si Israël avait conçu cet accord seul, il n’aurait pu y parvenir sans la coopération des États-Unis et des autorités libanaises. Il est truffé de violations, et ce qui repose sur le mensonge est lui-même mensonger, car le fondement même des négociations est illégitime, anticonstitutionnel, antinational et illégal. Son contenu intégral vend le Liban à l’entité israélienne. Même le mot « retrait » est absent ; il est remplacé par « repositionnement », ce qui signifie qu’une partie du Liban appartient à Israël avec son consentement. Vous vous joignez même à eux pour frapper la résistance libanaise et affaiblir le Liban, et ils vous superviseront dans l’exécution de cette opération. Je vous renvoie à vos proches ; nous ne sommes pas les seuls à nous être opposés à cet accord, ni même seulement cet axe de résistance. Vos propres groupes reconnaissent eux-mêmes qu’il s’agit d’un mauvais accord, d’un accord humiliant, d’un accord qui vous mènera à votre perte. Vous l’appelez un accord-cadre ? Jetez-le au diable ! Qu’est-ce qui vous en empêche ?? Les autorités doivent cesser de dire qu’elles n’en veulent pas, puisqu’il est devenu évident que cet accord sert entièrement les intérêts d’Israël et qu’il a divisé le peuple libanais en deux. Arrêtez ! Il vaut mieux que l’histoire se souvienne que le pouvoir a pris une position qui unit le peuple libanais plutôt que d’avoir pris une position qui le divise. Finalement, cet accord ne sera pas exécuté et vous serez impuissants . Si nous ne coopérons pas, rien ne fonctionnera.

Il a ajouté : « Le Président demande : Montrez-moi une solution. Je vais vous en montrer une. Nous acceptons de négocier avec l’ennemi, mais indirectement. Au moins, dans le cadre d’une négociation indirecte, lorsqu’une proposition vous est présentée, vous pouvez l’étudier avec des experts, consulter les parties prenantes, vous préparer, donner votre réponse à votre rythme et observer les réactions. Retenez l’expérience du Président Berri avec l’accord du 27 novembre : il a obtenu un accord qu’Israël a renié car il estimait ne pas lui être favorable. Mais il existait une voie possible, celle de la discussion et du dialogue. Regardez l’Iran avec les États-Unis : ils ont rédigé l’accord pendant quarante ou quarante-cinq jours. Pourquoi une telle précipitation ? Vous arguez : Nous sommes sous pression. Qui vous met la pression ? Si vous êtes avec votre peuple, personne ne vous fera pression. Mais pensez-vous que c’est ainsi que vous gagnerez en influence ? Non, vous ne gagnerez pas en influence, car vous n’obtiendrez rien et vous ne pourrez rien faire. Si nous ne coopérons pas, rien ne fonctionnera. »

Nous ne nous laisserons pas entraîner dans un conflit interne, mais nous ne permettrons à personne de porter atteinte à nos droits

Cheikh Qassem a affirmee : « Je vous appelle à reconsidérer votre position. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans un conflit interne, mais nous ne permettrons à personne de porter atteinte à nos droits. Notre voix sera forte et nos positions fermes, dans l’intérêt de la souveraineté et des droits humains au Liban. La priorité est le rétablissement de la souveraineté et l’expulsion des Israéliens. Personne ne nous dictera nos solutions. Nous discuterons et trouverons ensemble des solutions. Il n’y a pas d’autre solution que le retrait israélien en échange du déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani. C’est là que se situe la frontière, ainsi que les cinq points que nous avons maintes fois énoncés : le retrait et le déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani jusqu’à la frontière internationale du Liban; la cessation complète de toute agression par voie aérienne, terrestre, maritime et de destruction, et par tous les autres moyens ; la libération des prisonniers ; la reconstruction ; et le retour des populations dans leurs villages, jusqu’au dernier mètre carré.»

Nous sommes attachés à la voie du dialogue irano-américain et, forts de cette conviction, nous resterons mobilisés

Son Éminence a déclaré : « Nous sommes attachés à la voie des pourparlers irano-américaine et, forts de cette conviction, nous resterons sur le terrain. Nous ne nous soumettrons pas. De même que nous avons contrecarré ce projet en l’empêchant d’atteindre son objectif de mettre fin à la résistance, nous resterons aux côtés de notre peuple sur le terrain. Les Israéliens ne trouveront pas la paix et nous ferons tout le nécessaire pour libérer cette terre. Nous la libérerons, si Dieu le veut. Que Dieu ait pitié de notre Imam et guide, l’Imam Khamenei, martyr. Que son âme repose en paix, ainsi que sa famille, tous ses proches et tous ceux qui sont tombés en martyrs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. »

Source : Al-Manar