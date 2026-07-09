Le CGRI met en œuvre la « réponse punitive ». Des bases américaines frappées dans les pays du Golfe

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé dans un communiqué la mise en œuvre de la première phase de ce qu’il a décrit comme une « réponse punitive » aux États-Unis, confirmant que plusieurs bases militaires américaines dans la région ont été ciblées en réponse aux récentes attaques américaines.

Le communiqué explique que les forces navales et aérospatiales du CGRI ont mené une opération conjointe utilisant des missiles et des drones, ciblant les infrastructures et les installations militaires des bases Arifjan et Ali Al Salem au Koweït, et des bases de Juffair et Sheikh Isa à Bahreïn.

Les Gardiens de la révolution ont confirmé que l’opération est intervenue quelques heures après les attaques subies par l’Iran, précisant que les cibles comprenaient des sites qu’ils ont décrits comme des « bases coloniales et d’occupation américaines » dans la région.

Le communiqué a mis en garde l’armée américaine contre toute répétition de ce qu’il a qualifié être des « violations », soulignant que toute nouvelle escalade entraînera des réponses plus fortes et plus étendues, pouvant inclure d’autres bases américaines dans la région.

L’armée iranienne a pour sa part affirmé avoir visé jeudi des sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn avec des drones kamikazes, en représailles aux frappes américaines menées plus tôt dans la journée, ont rapporté les médias d’État iraniens.

Dans ses données militaires détaillées, l’armée iranienne indique avoir ciblé le système Patriot de l’armée américaine au Koweït à l’aide de drones. De même, des drones ont ciblé une antenne satellite (un site d’alerte précoce) au Qatar. Dans le même esprit, des drones kamikazes ont visé des dépôts de carburant militaires américains à Bahreïn

Selon l’AFP, des explosions ont été entendues jeudi à Manama, la capitale de Bahreïn, où des sirènes d’alerte aérienne ont été déclenchées pour la troisième fois, quelques heures après des attaques iraniennes survenues dans la nuit.

Le ministère iranien de la Santé a rendu compte que 14 personnes avaient été tuées et 78 blessées ces deux derniers jours par des frappes américaines sur le pays. Trois personnes ont succombé ce jeudi dans la périphérie de la ville d’al-Ahwaz, la province du Khuzestân.

Mercredi soir le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a déclaré que l’armée américaine a atteint quelque « 90 cibles militaires » en Iran, parmi lesquelles des systèmes de défense antiaérienne, lors de sa dernière série de frappes.

La liaison ferroviaire entre Téhéran et Machhad (nord-est), où doivent se tenir jeudi les funérailles du guide suprême Ali Khamenei, a été suspendue après les frappes américaines, a par ailleurs rapporté la télévision d’État iranienne.

Plus tôt, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient accusé les Etats-Unis d’avoir visé « deux ponts dans les provinces orientales menant à Machhad afin de faire de l’ombre » aux funérailles du guide suprême martyr, l’ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février à l’âge de 86 ans dans une frappe aérienne au premier jour de la guerre illégitime lancée par les Etats-Unis et Israël.

Source : Divers