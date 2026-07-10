Le candidat pressenti pour succéder à Starmer promet d’accroître la pression sur « Israël ».

Le député britannique Andy Burnham a présenté ses excuses pour la position initiale du Parti travailliste sur la guerre israélienne à Gaza, déclarant que le parti « ne l’avait pas gérée correctement » et qu’il devait « faire mieux » sous sa direction, signalant ainsi un changement notable dans l’approche du parti vis-à-vis du « Moyen-Orient ».

Dans une interview accordée au Guardian, Burnham, considéré comme le successeur probable de l’actuel Premier ministre Keir Starmer, a déclaré qu’il cherchera à « accroître la pression sur le gouvernement israélien, notamment en imposant des sanctions supplémentaires à des individus et des entités, ainsi qu’en interdisant potentiellement le commerce avec les colonies israéliennes illégales »

Cette position vise à répondre aux préoccupations d’une partie des électeurs progressistes du Parti travailliste, dont beaucoup ont quitté le parti en raison de sa position sur Israël et la Palestine, selon le journal.

Il a déclaré : « Je sais que beaucoup estiment que mon parti n’a pas géré correctement le début des opérations militaires israéliennes à Gaza, et je m’en excuse. Notre réaction a souvent été inadéquate et nous devons faire mieux. »

Il a ajouté : « Nous devons faire davantage pression sur le gouvernement israélien. Certes, nous avons pris des mesures importantes, mais soyons honnêtes, le Royaume-Uni a tardé à appeler à un cessez-le-feu, et nous devons maintenant intensifier nos efforts pour renforcer notre position. »

En revanche, Burnham s’est abstenu de qualifier de génocide ce qui se passe à Gaza, une revendication formulée par un certain nombre de dirigeants et de partisans de l’aile gauche du parti, soulignant qu’il existe des « preuves de plus en plus nombreuses » de possibles crimes de guerre, mais il a insisté sur le fait que, selon lui, la décision en la matière relève des tribunaux internationaux et non des politiciens.

Il a déclaré : « J’ai été profondément choqué par ce que j’ai vu et lu concernant la dévastation à Gaza. De plus en plus d’éléments laissent penser que des crimes de guerre ont été commis. Il est impératif que les responsables des souffrances endurées par la population de Gaza rendent des comptes. Mais en fin de compte, il appartient aux tribunaux internationaux, et non aux hommes politiques, de déterminer si ces crimes constituent un génocide. »