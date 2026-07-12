Un député américain dit avoir été bloqué par des colons israéliens en Cisjordanie

L’influent député américain Ro Khanna, un démocrate, a dit samedi avoir été bloqué par des colons israéliens lors d’une visite en Cisjordanie occupée et dénoncé le soutien de l’armée israélienne aux colons lors de cet accrochage.

« Des colons israéliens, avec en main des fusils M4 fabriqués aux Etats-Unis, m’ont arrêté, moi et d’autres Américains, lors de ma visite en Palestine », a écrit l’élu de Californie sur X.

« Quand l’armée israélienne est arrivée, ils se sont rangés du côté des colons et ont poursuivi notre arrestation, » a-t-il ajouté, estimant qu’ »ils ont fait une grave erreur. »

Selon un article du New York Times partagé par le député, ces faits se sont déroulés mercredi près de la localité de Khirbet Zanuta, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Selon le récit de l’élu, corroboré par un photographe du quotidien présent sur place, une voiture avec des hommes armés a soudainement bloqué sa route. Les occupants s’en sont ensuite verbalement pris à lui et ont tapé dans les pneus de son véhicule. Quand deux véhicules de l’armée israélienne sont arrivés, les soldats ont sympathisé avec les colons et eux-même bloqué la route, a raconté le député au New York Times. C’est seulement après des appels à l’ambassade américaine et aux autorités israéliennes que Ro Khanna et son entourage ont pu reprendre leur chemin.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP.

Cet incident survenu lors d’un déplacement de trois jours du député intervient au moment où une partie croissante de la gauche américaine se tourne vers la défense de la cause palestinienne et critique la position pro-israélienne de Washington, premier allié du pays.

Depuis le début de la guerre à Gaza, les Nations unies font état d’une forte augmentation des violences attribuées à des colons. Dans le même temps, plusieurs ministres israéliens continuent d’appeler à l’annexion de tout ou partie de la Cisjordanie.

Source : Avec AFP