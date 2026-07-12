Une source officielle libanaise: Aucune date n’a été fixée pour la mise en œuvre du mécanisme des zones pilotes et l’armée libanaise refuse toute coordination directe avec l’occupation

Le correspondant d’Al-Mayadeen, citant une source officielle à Beyrouth, a confirmé qu’aucune date n’avait encore été fixée pour la mise en œuvre du mécanisme des « zones pilotes ».

La source a expliqué que l’armée libanaise refuse toute coordination directe avec l’armée d’occupation israélienne, soulignant qu’elle n’entrera dans aucune « zone pilote » avant le retrait des forces d’occupation.

La source a ajouté que la coordination sur le terrain serait assurée par les Américains, sans présence physique sur place.

Les autorités libanaises ont tenu plusieurs séries de négociations directes avec l’occupation israélienne à Washington, tandis que cette dernière poursuit son agression contre le Liban, notamment dans les régions du sud, faisant des victimes civiles et des blessés, et détruisant les infrastructures du pays.

Ces événements surviennent dans un contexte de rejet populaire et politique massif de cette approche, considérée comme une violation des principes nationaux. L’état-major, quant à lui, affirme son refus de toute coordination directe avec l’armée d’occupation.

Source : Médias