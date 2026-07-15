mercredi, 15/07/2026   
   Beyrouth 06:12
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Armée iranienne : Nous avons ciblé par drones le site de déploiement des chasseurs F-18 et d’autres installations de l’armée américaine à la base d’Al-Azraq en Jordanie

      En Lien

      Iran : Le CGRI lance la troisième vague de l’opération ‘Nasr 2’

      Iran : Le CGRI lance la troisième vague de l’opération ‘Nasr 2’

      Représentant de l’Iran dans une lettre à l’ONU : Les USA ont constamment refusé d’honorer leurs engagements et ont délibérément œuvré à saper la mise en œuvre du protocole d’accord.

      Représentant de l’Iran dans une lettre à l’ONU : Les USA ont constamment refusé d’honorer leurs engagements et ont délibérément œuvré à saper la mise en œuvre du protocole d’accord.

      Ambassadeur de l’Iran auprès de l’ONU, Amir Iravani : Les États-Unis sont la partie agressive et non la victime

      Ambassadeur de l’Iran auprès de l’ONU, Amir Iravani : Les États-Unis sont la partie agressive et non la victime