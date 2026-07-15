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    Armée iranienne : L’ère du « frappe et fuis » est révolue, et toute agression contre la terre, la mer ou le ciel de l’Iran ne restera pas sans réponse.

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      Ambassadeur de l’Iran auprès de l’ONU, Amir Iravani : Les États-Unis sont la partie agressive et non la victime

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