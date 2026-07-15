Iran : Le CGRI lance la troisième vague de l’opération ‘Nasr 2’

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique a annoncé mardi soir avoir mené, dans le cadre de la troisième vague de l’opération « Nasr 2 », des frappes ciblant des sites militaires US à Bahreïn et au Koweït, confirmant la « destruction de plusieurs dépôts d’armes et des dommages causés à des drones appartenant à l’ennemi US ».

Dans un communiqué, le Corps des Gardiens de la Révolution en Iran (CGRI) ont déclaré avoir réussi, au cours de cette opération, à détruire de nombreux dépôts d’armes ainsi que des parties de navires et d’aéronefs ennemis au sein de la base Cheikh Issa à Bahreïn.

Le communiqué ajoute que « la plateforme à partir de laquelle étaient déployés les drones ennemis « MQ-9 » à la base Ali Al-Salem au Koweït a également été ciblée, ce qui a entraîné la destruction ou l’endommagement de plusieurs drones ».

Le CGRI précisé que ces attaques interviennent en réponse aux agressions de l’armée américaine, qui a ciblé dans l’après-midi de mardi plusieurs sites côtiers appartenant aux forces armées iraniennes.

Le communiqué souligne que « la riposte contre l’agresseur et son châtiment se poursuivront tant que les crimes américains persisteront », avertissant que « la répétition de ces agressions se heurtera à des ripostes sévères ».

Et de renchérir : La poursuite des méfaits des États-Unis dans la région conduirait à l’arrêt total des exportations, empêchant l’exportation d’une seule goutte de pétrole et de gaz de la région », tout en soulignant que « ces agressions ne feront que retarder la réouverture du détroit d’Ormuz ».

Séquences du lancement de drones et de missiles par le CGRI

Le CGRI a en outre diffusé des images documentant les moments du lancement de drones et de missiles « Kheibar Shekan » et « Zolfaghar » lors de la troisième vague de l’opération « Nasr 2 », ciblant les bases américaines dans la région.

Le CGRI a également partagé des images documentant les attaques de drones de la force navale du Corps des Gardiens de la révolution islamique.