Craignant une défaite électorale, Sara Netanyahu demande une prolongation de la protection policière pour sa famille

Les médias israéliens ont révélé que Sara Netanyahu, épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahu, souhaite prolonger de cinq ans la protection policière dont elle et ses fils, Yair et Avner, bénéficient. Cette demande intervient alors que l’on craint une défaite de son mari aux prochaines élections et l’incapacité de ce dernier à obtenir la majorité parlementaire nécessaire à la formation d’un nouveau gouvernement.

Selon la chaîne 12 et le site web Ynet, Mme Netanyahu souhaite que cette décision soit appliquée immédiatement. Le Times of Israel rapporte que le Conseil national de sécurité et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, n’ont pas encore répondu à la demande, ce qui a entraîné le report d’une réunion du comité ministériel sur les affaires du Shin Bet, initialement prévue pour examiner la question.

D’après les médias, le Shin Bet devrait approuver une prolongation temporaire de la protection sans préciser de durée, sous la pression de l’équipe de M. Netanyahu, qui justifie cette demande par la perspective d’une guerre avec l’Iran.

Selon des sources officielles citées par les médias israéliens, la famille Netanyahu craint de perdre sa protection rapprochée en cas de défaite électorale. Cette crainte s’explique par l’expérience de 2021, lorsque le nouveau gouvernement a mis fin à la protection personnelle de Sara et de ses fils six mois après le départ du Premier ministre, alors même que ce dernier bénéficie d’une protection légale pendant vingt ans.

Ces développements font suite à des informations antérieures indiquant que Netanyahu avait tenté, en 2024, d’obtenir une protection à vie pour sa famille, une démarche rejetée par les autorités et démentie à l’époque par le cabinet du Premier ministre.

Ces efforts coïncident avec des rapports et des enquêtes journalistiques antérieurs qui ont mis en lumière l’influence exercée par l’épouse de Netanyahu dans les sphères politique et sécuritaire, son rôle croissant dans les cercles décisionnels et sa capacité à mobiliser des groupes de pression et des ministres. Des analystes ont également évoqué des dispositifs lui garantissant un droit d’intervention dans les décisions.

Source : Médias