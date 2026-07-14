La Chine accuse les USA de plonger le M-O dans un précipice

Le représentant de la Chine au Conseil de sécurité de l’ONU a accusé mardi les Etats-Unis d’avoir plongé le Moyen-Orient « dans un précipice » en lançant sa guerre contre l’Iran.

Intervenant lors d’une discussion sur le Yémen, le représentant permanent adjoint Sun Lei a aussi estimé que « les Etats-Unis portent une responsabilité incontestable dans la situation actuelle au Yémen et en mer Rouge ».

« Ce sont les Etats-Unis qui entravent les efforts du Conseil visant à mettre fin aux hostilités, à protéger la population de Gaza et à empêcher l’aggravation des tensions » dans la région, a-t-il souligné.

« Sans l’autorisation du Conseil de sécurité et alors même que des négociations étaient en cours entre les Etats-Unis et l’Iran, les Etats-Unis ont lancé des frappes militaires contre l’Iran, plongeant une fois de plus la région dans un dangereux précipice », a encore dit le diplomate.

Sun Lei réagissait à la mise en cause de son pays par l’ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU Mike Waltz, qui venait d’accuser la Chine d’avoir violé l’embargo sur les armes, imposé aux forces yéménites de Sanaa.

« Des Etats comme l’Iran et, dans une certaine mesure, des entreprises et entités chinoises, ont violé la résolution 2216 sans que cela n’entraîne de véritables conséquences », a déclaré Mike Waltz.

La résolution 2216 adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU en 2015 exige que les groupe houthi Ansarullah cesse les hostilités et se retire des territoires conquis au Yémen. Elle impose un embargo ciblé sur les armes à destination du groupe et de ses alliés, ainsi que des sanctions individuelles (gel des avoirs et interdiction de voyager).

Au terme d’une passe d’armes entre les deux hommes – les deux reprenant tour à tour la parole – le représentant chinois a encore estimé que « les Etats-Unis devraient s’interroger sur leurs propres actes » plutôt que de « chercher à diffamer d’autres pays et à rejeter la responsabilité sur eux ».

Source : Avec AFP