Iran : 180 députés exigent de venger les martyrs et de mettre fin a l’accord avec les USA

Dans une déclaration, 180 membres du Conseil de la Choura iranienne ont souligné la nécessité de venger les martyrs iraniens et de mettre fin à l’accord existant avec les États-Unis d’Amérique, s’engageant à tout mettre en œuvre pour planifier et prendre des mesures concrètes en vue de cette vengeance.

Les députés signataires de la déclaration ont appelé la présidence du Conseil de la Choura à former immédiatement un comité spécial chargé d’examiner les négociations et les accords, et de suivre la mise en œuvre des conditions fixées par le Guide de la révolution.

Le communiqué indique également que le conseil entend inscrire des mesures juridiques à son ordre du jour, notamment le renforcement de la doctrine de défense du pays et l’adoption d’une loi sur la gestion du détroit d’Ormuz.

Les membres du Conseil de la Choura ont expliqué qu’à la suite de l’annonce par le président américain Donald Trump de la dénonciation du mémorandum d’entente, « on s’attend à ce que les dirigeants des trois autorités iraniennes annoncent des positions décisives et révolutionnaires sur cette question ».

Dans un contexte similaire, la déclaration a exprimé son plein soutien aux performances des forces armées iraniennes, notamment dans l’exercice de la souveraineté de Téhéran sur le détroit d’Ormuz, soulignant l’engagement des députés à ne ménager aucun effort pour fournir le soutien nécessaire à l’appareil militaire.

Source : Médias