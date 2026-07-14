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    La Knesset israélienne a adopté par 58 voix contre 54, un projet de loi visant à mettre fin à l’arrestation des Juifs ultra-orthodoxes Haredim qui fuient la conscription militaire dans l’armée israélienne.

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