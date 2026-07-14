Détroit d’Ormuz : Trump remplace les 20% de taxe par des accords commerciaux avec les Etats du Golfe

Donald Trump a annoncé mardi qu’il renonçait à son projet évoqué la veille de taxe de 20% sur les navires passant par le détroit d’Ormuz, qui sera remplacé par des accords commerciaux avec les Etats du Golfe.

Le président américain a déclaré sur son réseau Truth Social avoir « décidé » de remplacer cette « rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons » des navires par « des accords de commerce et d’investissements que les différents Etats du Golfe feront aux Etats-Unis ».

« Je pense que c’est en réalité bien mieux ainsi », a-t-il déclaré peu après dans le Bureau ovale au côté du Premier ministre irakien Ali al-Zaidi.

Les Etats du Golfe « vont investir des sommes colossales aux Etats-Unis, et cela me satisfaisait pleinement », a-t-il ajouté, parlant d’une compensation.

Ce revirement, à peine 24 heures après avoir annoncé vouloir instaurer cette taxe contraire au droit international censé garantir la liberté de navigation, découle de « discussions très productives » avec les pays du Golfe opposés à toute taxation, selon le président américain.

Il a réaffirmé dans le même temps sa volonté d’imposer de nouveau un « blocus TOTAL » des ports iraniens, qui entrera en vigueur mardi à 20H00 GMT selon l’armée américaine.

Trump a présenté ce mardi une deuxième proposition . Il a déclaré mardi aux journalistes dans le Bureau ovale qu’il souhaitait que les États du Golfe indemnisent les États-Unis pour leur contribution à ce qu’il considère être « la protection » du détroit d’Ormuz.

En réponse à une question sur les personnes qui indemniseraient spécifiquement les États-Unis après qu’il a déclaré que son pays « recevrait un paiement pour la protection » du détroit d’Ormuz, Trump a adressé son message explicitement aux capitales du Golfe : « Par exemple, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït. »

Trump a ajouté : « Nous dépensons beaucoup d’argent pour ces pays riches, et nous recevrons donc une compensation pour cette protection de la part des pays que nous aidons à protéger. Regardez ces cinq pays. Cette région est une partie très riche du monde. »

Lundi, Donald Trump avait affirmé que les Etats-Unis seraient désormais « les gardiens du détroit d’Ormuz », alors que les hostilités entre les Etats-Unis et l’Iran ont repris depuis plusieurs jours.

De son côté, le commandement militaire iranien a affirmé qu’il ne laisserait pas les Etats-Unis « interférer » dans le détroit, et mis en garde ses voisins du Golfe contre toute coopération avec Washington.

Source : Avec AFP