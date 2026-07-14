La Knesset israélienne adopte une loi mettant fin à l’arrestation des Haredim qui se soustraient au service militaire

La Knesset israélienne a adopté, en deuxième, troisième et dernière lecture, un projet de loi visant à mettre fin à l’arrestation des juifs ultra-orthodoxes, connus sous le nom de Haredim, qui se soustraient au service militaire dans l’armée d’occupation israélienne. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’un accord politique conclu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le quotidien israélien Israel Hayom a rapporté que le projet de loi a été approuvé par une majorité de 58 voix sur 120 à la Knesset, 54 voix ayant voté contre.

Le journal a noté l’absence de M. Netanyahu lors du vote, qui a été marqué par des dissensions internes au sein du Likoud, le parti au pouvoir. Les députés Sharren Haskel, Yuli Edelstein et Dan Illouz, tous membres du Likoud, ont voté contre le projet de loi, en alliance avec l’opposition.

De violentes émeutes ont éclaté parmi les Haredim. Ces manifestations ont eu lieu dans un contexte de polémique croissante concernant leur conscription dans l’armée israélienne, suite à un arrêt de la Cour suprême imposant le service militaire aux étudiants des yeshivas et coupant les subventions aux institutions refusant de les enrôler. La question est devenue un sujet majeur de division au sein du pays.

Source : Médias