Yedioth Ahronoth : « Israël » refuse l’atterrissage d’avions ravitailleurs américains supplémentaires à l’aéroport Ben Gourion

Les autorités israéliennes ont décidé mardi d’interdire l’atterrissage d’avions ravitailleurs américains supplémentaires à l’aéroport Ben Gourion, près de Tel Aviv, au-delà des 20 appareils initialement prévus. Les autres avions devront faire escale sur des bases aériennes israéliennes.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth cite la ministre des Transports, Miri Regev : « J’ai donné des instructions interdisant l’atterrissage de tout avion ravitailleur américain supplémentaire au-delà des 20 déjà stationnés à l’aéroport, conformément à l’accord initial, afin d’éviter l’annulation de vols commerciaux. »

Le journal ajoute que « les avions ravitailleurs supplémentaires qui ont atterri à l’aéroport Ben Gourion provenaient également de pays du Golfe sous le joug de l’Iran », sans fournir davantage de précisions.

Après avoir évalué la situation, Mme Regev a constaté qu’« environ deux semaines et demie après l’annonce par le ministère israélien des Transports de la levée de la menace pesant sur les vols d’été, la crise est de retour. »

Elle a ajouté : « Nous sommes en plein été et des centaines de milliers d’Israéliens ont déjà acheté leurs billets. Nous n’annulerons aucun billet à cause des avions ravitailleurs américains. »

Cette décision fait suite à la suspension par les États-Unis de l’évacuation de leurs appareils de l’aéroport. L’Autorité aéroportuaire a averti que si la situation perdure, « les compagnies aériennes pourraient être contraintes d’annuler des dizaines de milliers de billets dès début août ».

La Radio-Télévision israélienne a rapporté que l’Autorité aéroportuaire a émis des instructions exceptionnelles et temporaires à l’intention du contrôle aérien, interdisant aux avions ravitailleurs américains d’atterrir à l’aéroport Ben Gourion. Selon certaines sources, la directive aurait été émise directement par le cabinet du ministre des Transports, M. Regev, à l’Autorité aéroportuaire.

Ces événements surviennent après le stationnement, ces derniers mois, de dizaines d’avions ravitailleurs américains sur de vastes zones des aéroports Ben Gourion et Ramon, ce qui a suscité de vives critiques de la part des autorités aéronautiques israéliennes, comme l’ont rapporté les médias israéliens.

Dans ce contexte, le site d’information israélien Makan a rapporté que le directeur de l’Autorité de l’aviation civile, Shmuel Zakai, avait précédemment averti que l’aéroport Ben Gourion était en réalité géré comme une « base militaire, et non comme un aéroport ».

Source : Médias