Une ville israélienne décide de mettre en œuvre la ségrégation des sexes sur les trottoirs

La municipalité de Bnei Brak, ville du centre d’Israël, a décidé, sur instruction des rabbins de la ville, de séparer les hommes et les femmes sur les trottoirs de plusieurs rues principales, une mesure qui a suscité une vive controverse en Israël.

Cela fait de cette ville la première municipalité d’Israël à mettre en œuvre cette mesure dans les lieux publics, en réservant des trottoirs séparés pour les hommes et les femmes dans les rues Shlomo HaMelech et Ezra.

Cette ville située sur la côte méditerranéenne, à l’est de Tel Aviv est l’une des plus pauvres et les plus densément peuplées. Elle constitue le plus grand centre religieux juif au monde, puisque 90 % de ses habitants appartiennent au mouvement juif ultra-orthodoxe ( Haredim ).

La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté que cette mesure vise à réduire les interactions dans les zones très fréquentées, et qu’il est prévu d’étendre cette décision à d’autres rues à l’avenir.

Des barrières et des panneaux seront installés dans les rues susmentionnées afin d’empêcher les hommes et les femmes de se mélanger, notamment dans les zones comptant de nombreuses salles de mariage et une forte circulation piétonne, selon les médias israéliens.

Cette décision fait suite aux directives et aux messages des hauts rabbins de la ville, qui cherchent à gérer les foules conformément au mode de vie des Haredim.

Cette tendance survient malgré une interdiction antérieure de la Cour suprême israélienne (en 2017 et 2021) interdisant aux municipalités, comme ce fut le cas dans la ville de Beit Shemesh, d’installer des panneaux imposant la ségrégation des sexes ou des restrictions sur les vêtements des femmes dans les rues.

La chaîne a expliqué que la municipalité procédera à des aménagements sur le terrain, notamment la mise en place de panneaux et la régulation de la circulation piétonne sur les trottoirs, afin d’éviter que les hommes et les femmes ne se croisent sur le même passage.

La chaîne a cité la municipalité qui a déclaré que « le message des rabbins de la ville est clair et parle de lui-même, et les habitants de la ville qui adhèrent aux directives des grands rabbins agiront conformément à ces instructions. »

Les Juifs religieux de la secte Haredim constituent la majorité de la population de la ville de Bnei Brak.

Le conseiller municipal Yaakov Feder affirme que ce n’est pas la première fois que cette ville à majorité Haredi publie « des directives en matière de pudeur », ajoutant que de nombreuses décisions prises au fil des ans ont été davantage motivées par des préoccupations de pudeur que par des problèmes de fond.

Sa liste comprenait le refus de mettre en place une ligne d’assistance téléphonique municipale via WhatsApp, et le refus de créer des écoles publiques Haredi dispensant le programme scolaire de base, contrairement aux écoles privées Haredi.

En outre, des ordres ont été donnés pour fermer les magasins à 22 heures et les distributeurs automatiques à 23 heures, pour mettre fin au service de bus public vers la plage non genrée de Tel Aviv et pour interdire aux magasins de faire de la publicité sur les écrans numériques de leurs bâtiments.

La création d’un club sportif est également interdite dans cette ville, bien qu’un club ait été construit il y a deux ans, mais n’a pas encore été autorisé à ouvrir.

Par ailleurs, le site web de la ville précise que tous les événements culturels à Bnei Brak sont soumis à la surveillance des patrouilles de moralité locales.

Controverse généralisée

Cette décision a suscité une vive controverse en Israël, et la chaîne a cité l’ancienne députée du parti Meretz, Michal Rozin, qui a déclaré mardi qu’elle saisirait la Cour suprême contre la décision de la municipalité de Bnei Brak d’imposer la ségrégation des sexes sur les trottoirs de la ville, ajoutant : « Bnei Brak ne sera pas Téhéran. »

Dans une lettre adressée à la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara , le député Vladimir Belyak, du parti d’opposition Yesh Atid, a également exigé un examen de la légalité de la décision.

La chaîne a rapporté ses propos de mardi : « Cette décision viole le droit à l’égalité et à la liberté de circulation. Les trottoirs et les voies publiques appartiennent à tous les citoyens, et les autorités locales n’ont pas le pouvoir légal de les transformer en espaces séparés entre hommes et femmes. »

Les Haredim représentent environ 13 % de la population israélienne, qui compte plus de 10 millions d’habitants.

Les membres de cette secte refusent d’effectuer leur service militaire, affirmant qu’ils consacrent leur vie à l’étude de la Torah, et que l’intégration dans la société laïque menace leur identité religieuse et la continuité de leur communauté.

Sources : Haaretz + Agence Anadolu+Al Jazeera