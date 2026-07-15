Liban : le nombre des déplacés a baissé de 14% en une semaine

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du Liban a baissé depuis le 1er juillet de 14% pour atteindre 430.600 le 8 juillet 2026. Tandis que le nombre de celles qui ont commencé à retourner dans leurs régions d’origine a augmenté pour atteindre 732.594, soit une hausse de 13 % au cours de la même période.

L’organisation explique dans son dernier rapport de la Matrice de suivi des déplacements (DTM), basé sur des données allant jusqu’au 8 juillet 2026, que 15 % des personnes déplacées se sont déplacées vers d’autres zones à l’intérieur de leurs gouvernorats d’origine, un phénomène particulièrement concentré dans le gouvernorat Sud, où 33 % des personnes déplacées l’ont été à l’intérieur des frontières du gouvernorat.

En revanche, la plupart des personnes déplacées sont sorties en dehors de leur gouvernorat.

Les données montrent que la majorité des personnes déplacées des gouvernorats du Sud et de Nabatiyeh se sont dirigées vers le Mont-Liban, qui a accueilli 61 % des personnes déplacées du Sud et 34 % de celles de Nabatiyeh. Beyrouth a reçu 24 % des personnes déplacées du Sud et 28 % de celles de Nabatiyeh. Par ailleurs, 27 % des personnes déplacées de Nabatiyeh sont restées dans le gouvernorat du Sud, tandis que le reste s’est réparti en proportions plus faibles entre les gouvernorats de la Bekaa, du Nord, d’Akkar et de Baalbek-Hermel.

Concernant les retours, le rapport indique que 77 % des personnes rentrées chez elles avaient été déplacées vers des gouvernorats autres que leur gouvernorat d’origine. Beyrouth est le gouvernorat qui a accueilli le plus grand nombre de ces personnes déplacées, soit 53 % d’entre elles (environ 387 022 personnes), avant leur retour dans leur région d’origine.

Source : Médias