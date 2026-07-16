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CGRI: L’armée américaine a commis un nouveau crime en ciblant plusieurs sites dans la province du Khouzistan, notamment le secteur d’un hôpital de cancérologie pédiatrique et une usine d’embouteillage d’eau.
16-07-2026 09:10 AM
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