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    CGRI: L’armée américaine a commis un nouveau crime en ciblant plusieurs sites dans la province du Khouzistan, notamment le secteur d’un hôpital de cancérologie pédiatrique et une usine d’embouteillage d’eau.

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      Médias palestiniens : Au moins un martyr et des blessés à la suite d’un bombardement par l’aviation de l’occupation d’une tente abritant des déplacés dans la zone du port (Al-Mina), à l’ouest de la ville de Gaza

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      Colère après la visite d’Al-Zaidi à Washington : La Résistance met en garde contre le pillage du pétrole irakien

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