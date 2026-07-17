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    Des hommes armés auraient pris le contrôle du pétrolier « Asana » dans le golfe d’Aden, qui se dirigeait vers « Bossasso » en Somalie (Reuters, citant des sources maritimes)

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