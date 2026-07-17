Des élus républicains soutiennent un plan de Trump pour financer la guerre contre l’Iran

La commission du Budget de la Chambre des représentants américaine, contrôlée par les républicains, a approuvé hier une résolution portant sur un plan budgétaire de 95 milliards de dollars. Ce plan vise à répondre aux exigences du président Donald Trump concernant l’allocation de nouveaux financements de défense pour la guerre contre l’Iran, l’octroi d’aides aux agriculteurs, ainsi qu’une réforme globale des conditions de vote avant les élections de mi-mandat prévues en novembre.

L’approbation de la commission ouvre la voie à un vote prochain de la résolution par l’ensemble de la Chambre, probablement dès la semaine prochaine.

Le président de la commission du Budget, Jodey Arrington, républicain du Texas, a déclaré à ses collègues de la commission ayant approuvé la résolution : « Nous n’obtiendrons aucune aide de nos collègues démocrates pour accomplir ce que je considère être des mesures cruciales ».

Les démocrates critiquent cette mesure, lui reprochant de ne pas s’attaquer à la hausse des prix de l’essence, des produits alimentaires et d’autres biens, qui constitue, selon les électeurs, leur principale préoccupation.

Les dirigeants républicains de la Chambre espèrent faire adopter ce plan, mais il reste difficile de savoir si la fragile majorité républicaine à la Chambre y parviendra.

Des parlementaires républicains affirment que le volet défense vise à aider à financer la guerre contre l’Iran, à reconstituer les stocks d’armes américains épuisés par le conflit au Moyen-Orient, et à renforcer la préparation militaire.

Selon l’agence Reuters, la résolution autoriserait également une législation sur les dépenses afin d’aider les agriculteurs américains confrontés à la hausse des coûts du carburant et des engrais en raison de la guerre. Elle vise aussi à allouer des fonds pour aider à la mise en œuvre du projet de loi de Trump obligeant les électeurs à présenter une pièce d’identité dans les bureaux de vote et à prouver leur citoyenneté américaine pour s’inscrire sur les listes électorales, un projet connu sous le nom de « SAVE Act » (Loi pour la protection des USA ).

Source : Médias