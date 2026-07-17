L’Iran sous le feu d’une agression américaine d’envergure : Téhéran réplique et promet une riposte décisive

Les forces américaines ont mené, dans la nuit de jeudi à vendredi, une agression aérienne et de missiles ciblant plusieurs provinces et villes du sud et du sud-ouest de l’Iran. Cette agression a touché des installations vitales, un aéroport, des ponts principaux et des quartiers résidentiels, entraînant plusieurs martyrs et blessés.

L’Agence Fars a fait état de 7 martyrs suite à l’attaque contre les ponts de Bandar Khamir, dans la province de Hormozgan (sud de l’Iran).

De plus, l’agence Mehr a fait état de plusieurs explosions dans le port de Lengeh, dans la province de Hormozgan, tandis que des tirs de missiles ont touché les environs de la ville de Sirik, dans la même province.

Dans la ville de Bandar Abbas, l’Université des sciences médicales a fait état d’un martyr et de 8 autres citoyens blessés à la suite de l’agression qui a ciblé le quartier résidentiel de « Tallet Allah Akbar ».

Les bombardements américains ont également touché les infrastructures des réseaux de communication, d’énergie et de transport.

L’agression a notamment ciblé une sous-station de transformation et un embranchement ferroviaire à Bandar Abbas, blessant deux citoyens.

Des missiles américains ont également visé une tour de communication à Bandar Abbas.

Une coupure d’électricité a été enregistré dans une zone de l’île de Kish suite à l’agression.

Par ailleurs, l’agence Tasnim a confirmé la fermeture de la circulation sur l’axe (Bandar Abbas – Kahurestan – Lar) après le ciblage du pont « Nahr Shour » dans la province de Hormozgan. Parallèlement, l’aviation américaine a ciblé le pont reliant la route (Bandar Khamir – Bandar Abbas), ainsi que le pont reliant les villes de Bandar Abbas et de Shiraz, dans le sud du pays.

De son côté, l’agence Mehr a rapporté qu’une explosion a retenti dans la ville d’Ahvaz, dans la province du Khouzistan (sud-ouest du pays). De plus, l’adjoint au gouverneur du Lorestan (ouest de l’Iran) a fait état d’une agression américaine contre la ville de Veysian, dans la province.

En outre, des bruits d’explosions ont été entendus dans la ville côtière de Bouchehr. L’adjoint au gouverneur de Bouchehr a confirmé le renouvellement de l’agression américaine sur la province, tandis que le vice-gouverneur de Bouchehr a indiqué que l’agression américaine ciblait, à l’aide de plusieurs missiles, les bases aérienne et navale de la ville.

Sur l’île de Qeshm, la télévision iranienne a fait état de la détection de 8 nouvelles explosions aux environs du village de Masan à la suite de l’agression aérienne américaine.

Par ailleurs, les environs de l’aéroport d’Iranchahr ont été visés par 3 explosions, dont au moins un projectile a touché l’aéroport.

La télévision iranienne a confirmé qu’un citoyen avait été blessé et que des dégâts avaient été causés aux installations électriques ainsi qu’au réservoir de carburant à l’intérieur de l’aéroport.

Cela intervient alors que Washington poursuit depuis plusieurs jours ses agressions contre des régions du sud de l’Iran, tandis que Téhéran y répond en ciblant des bases, des installations et des sites stratégiques américains dans la région.

L’armée iranienne cible des bases américaines à Bahreïn… et promet une riposte décisive

Parallèlement, l’armée iranienne a annoncé, à l’aube ce vendredi, l’exécution de la 11e phase de l’opération « Foudre » (Al-Saeqa), ciblant des centres et des bases américains à Bahreïn, en réponse aux agressions américaines contre les citoyens iraniens et les infrastructures civiles.

Au cours de cette phase de l’opération, l’armée iranienne a ciblé, à l’aide de drones d’attaque (kamikazes) Arash, le site de stationnement des hélicoptères et des avions de reconnaissance américains de type P-8 sur la base de Sakhir à Bahreïn.

L’armée iranienne a souligné dans son communiqué que « la sécurité et l’indépendance de cette patrie sont une ligne rouge », affirmant que les forces armées « répondront avec rapidité et fermeté, de manière proportionnée aux actes d’hostilité de l’ennemi ».

Elle a également averti que « toute erreur d’appréciation concernant la volonté du peuple, ou les capacités de l’armée et du Corps des gardiens de la révolution islamique, aura un coût très élevé pour l’ennemi américain arrogant ».

Il convient de rappeler que Téhéran avait annoncé, dimanche dernier, la fermeture du détroit d’Ormuz à la navigation jusqu’à la fin de l’intervention et de l’agression américaines dans la région, une mesure prise dans le sillage d’une nouvelle vague d’opérations militaires ayant ciblé l’Iran.

Source : Médias