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    EAU : le bureau médiatique du gouvernement de Dubaï nie l’information de Reuters sur une forte explosion au cœur de la ville.

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      Eli Cohen, membre du cabinet israélien : Le mémorandum d’entente avec le Liban stipule explicitement que nous resterons au Liban pour les années à venir.

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      Hezbollah nie une énième fois avoir des activités en Syrie: « Des allégations au service du projet américano-sioniste »

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