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Le Burkina Faso a déclaré deux fonctionnaires de la mission de l’Union européenne à Ouagadougou persona non grata et leur a donné 72 heures pour quitter le pays, sans divulguer les raisons de cette décision.
16-07-2026 18:30 PM
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