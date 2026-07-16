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    Hezbollah nie une énième fois avoir des activités en Syrie: « Des allégations au service du projet américano-sioniste »

      Rédaction du site

      Le bureau des relations avec les médias du Hezbollah a de nouveau nié jeudi avoir des activités en Syrie.

      Dans son communiqué il affirme : « Les allégations concernant l’activité du Hezbollah à l’intérieur du territoire syrien sont répétées de temps à autre, ce que le parti a nié à plusieurs reprises et catégoriquement, affirmant que ces allégations sont complètement fausses. »

      Le communiqué poursuit : « Par conséquent, le service de presse du Hezbollah réitère son démenti de ces allégations sans fondement et affirme que ces affirmations et accusations ne sont rien de plus que des récits fabriqués de toutes pièces, sans aucun fondement véridique, visant à nuire au Hezbollah et à servir le projet américano-sioniste dans la région.

      Source : Al-Manar

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