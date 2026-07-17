Tollé après les accusations de Vance contre ‘Israël’ | L’Iran promet des surprises : Bab al-Mandeb va-t-il emboîter le pas à Ormuz ?

Le vice-président américain JD Vance, qui avait déjà attaqué des responsables israéliens en raison de leur rejet du « protocole d’accord » avec l’Iran, a accusé, dans une nouvelle interview, ‘Israël’ de chercher à faire échouer les négociations avec les Iraniens.

Il a déclaré que Tel-Aviv « a dépensé une fortune pour tenter de saper nos négociations et de discréditer quiconque cherchait à parvenir à un accord. Et plusieurs personnes ayant reçu ces financements m’attaquaient de manière totalement malhonnête ».

Ces propos de Vance, qui ne cessent de faire grand bruit aux États-Unis et de susciter la colère en ‘Israël’, soulèvent des questions sur la relation entre Trump et Netanyahu, d’autant plus qu’ils interviennent après des informations contradictoires sur une éventuelle rencontre de ce dernier avec le président américain.

Trump avait lui-même annoncé, avant sa participation au sommet de l’OTAN à Ankara la semaine dernière et après un appel téléphonique de Netanyahu, que ce dernier avait demandé à le rencontrer, ajoutant que le chef du gouvernement israélien « sait qui est le maître ».

Mercredi, le site Axios a cité un responsable de la Maison Blanche affirmant qu’« aucune visite de Netanyahu n’est à l’ordre du jour de Trump pour la semaine prochaine, et nous verrons ce qui se passera ». Jeudi, le bureau de Netanyahu a annoncé le report de la visite de ce dernier aux États-Unis, initialement prévue la semaine prochaine, et ce, après le report à la fin juillet des funérailles du sénateur Lindsey Graham, connu pour son soutien à ‘Israël’.

Ces nouvelles positions américaines interviennent, semble-t-il, dans le but d’éviter une extension de la guerre, en particulier face à ce qui a été interprété par l’Occident comme une menace de fermeture du détroit de Bab al-Mandeb.

En effet, l’agence Reuters a indiqué dans un rapport, citant « deux sources iraniennes et une troisième régionale », que l’idée de fermer « Bab al-Mandeb » en cas de ciblage des infrastructures énergétiques en Iran avait été discutée au sein du commandement iranien, et qu’un message avait été transmis aux alliés de Téhéran au sein du mouvement « Ansarullah » à ce sujet.

Cependant, aucune mention du sujet de « Bab al-Mandeb » n’a été enregistrée dans les positions officielles iraniennes.

Au lieu de cela, le porte-parole de l’armée iranienne a affirmé que « si Trump s’obstine dans ses violations du protocole d’accord, il doit s’attendre à la révélation de nos surprises », tandis que le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné, dans un communiqué, que « le régime américain a intensifié ses attaques contre notre pays et imposé un blocus maritime en violation flagrante du protocole d’accord », réaffirmant « la responsabilité de tous, en particulier des pays voisins, d’empêcher les USA d’utiliser leurs territoires pour nous agresser ».

Concernant le détroit d’Ormuz, le « Quartier général Khatam al-Anbiya » a affirmé avec certitude que l’Iran « ne permettra pas à Washington d’interférer dans les affaires du détroit, et c’est une ligne rouge infranchissable », avertissant que « si Washington met à exécution ses menaces de frapper les infrastructures en Iran, nous frapperons les infrastructures de la région ».

De son côté, le conseiller du Guide iranien pour les affaires internationales, Ali Akbar Velayati, a affirmé que « le détroit d’Ormuz appartient à l’Iran et qu’aucune puissance au monde ne peut nous priver de notre souveraineté sur celui-ci. Le détroit est désormais soumis à notre souveraineté par décision du Guide, comme un acquis de la guerre des 40 jours ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar