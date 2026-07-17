Un responsable iranien met en garde contre les attaques contre les infrastructures : les répercussions affecteront la sécurité énergétique régionale

Ali Bagheri Kani, secrétaire adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a affirmé jeudi que préserver l’indépendance signifie « se préparer à résister aux transgressions et aux attaques ».

Il a déclaré qu’il est impératif de « ne permettre en aucun cas à nos ennemis de s’approcher de nos frontières, qu’elles soient physiques ou morales ».

Mokhber : Endommager les infrastructures, c’est compromettre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement énergétique.

Pour sa part, Mohammad Mokhber, conseiller du Guide suprême de la Révolution islamique, a déclaré que les récents crimes commis à Ahvaz et Iranshahr s’inscrivent dans la continuité de la stratégie adoptée à l’école de Minab.

Selon Mokhber, ces mêmes crimes constituent également « une extension de la stratégie consistant à cibler des innocents pour compenser une défaite et une humiliation sur le champ de bataille ».

Il a ajouté : « Que les soutiens du terrorisme sachent qu’endommager les infrastructures iraniennes, c’est s’exposer à couper l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement énergétique de la région.»

Ces propos font suite à une attaque américaine qui a visé la ville d’Ahvaz la nuit dernière, alors que Washington poursuit ses attaques contre des zones du sud de l’Iran depuis plusieurs jours. Téhéran riposte en ciblant des bases, des installations et des sites stratégiques américains dans la région.

Source : Médias