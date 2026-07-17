Une source yéménite : des chasseurs israéliens ont participé à une tentative de riposte à l’attaque saoudienne

Une source militaire de haut rang au sein du ministère yéménite de la Défense a révélé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que des avions militaires israéliens avaient participé, aux côtés des forces saoudiennes, à une tentative de riposte yéménite à l’attaque de l’aéroport de Sanaa.

La source a expliqué que les avions israéliens étaient des Gulfstream, conçus pour l’écoute, les communications et le renseignement, et a confirmé qu’ils avaient participé à la surveillance et au suivi des trajectoires des missiles et drones yéménites.

La source a ajouté que les avions israéliens avaient décollé de la base aérienne de Nevatim et opéré au-dessus de la mer Rouge.

En réponse à l’attaque saoudienne contre l’aéroport de Sanaa le 13 juillet, les forces armées yéménites ont ciblé l’aéroport international d’Abha, situé en Arabie saoudite, à l’aide de missiles balistiques et de drones. Cette opération a atteint ses objectifs.

Les forces armées yéménites ont déclaré avoir engagé le combat aérien avec des avions de combat saoudiens afin de contrer cette attaque lâche et perfide visant une installation civile.

Dans le contexte de la situation sur le terrain, les forces armées yéménites ont mis en garde toutes les compagnies aériennes contre tout survol de l’espace aérien saoudien, les exhortant à « prendre nos avertissements au sérieux jusqu’à la levée du blocus de l’aéroport international de Sanaa ».

Source : Médias