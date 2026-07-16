Sayyed al-Houthi : « l’agression saoudienne contre le Yémen s’inscrit dans le cadre de la loyauté Enver le USA et Israël »

Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, est revenu ce jeudi sur la récente agression saoudienne de lundi contre le Yémen assurant qu’elle s’inscrit dans « le cadre de la loyauté envers les Etats-Unis et Israël » et « ne repose sur aucune justification légale ».

Dans un discours portant sur les derniers développements, sayyed Al-Houthi a averti que « le Yémen répondra de la même manière, blocus par blocus, si l’Arabie saoudite s’oriente vers une escalade globale ».

Il a ajouté que « personne, à quelque titre que ce soit, n’a le droit de priver le peuple yéménite de ses droits pétroliers et de sa liberté de circulation ».

Il a poursuivi : « Il est frappant de constater que la partie saoudienne a pris des mesures supplémentaires pour renforcer le siège de notre pays au plus fort de l’affrontement avec l’ennemi », et « est restée évasive au cours des dernières années, privant notre peuple de ses richesses souveraines et le tourmentant par des souffrances et un siège sévère. »

Il a souligné que « l’Arabie saoudite a coopéré avec Israël contre le Yémen tout au long de la phase précédente » et « dénigre toutes les exigences de la phase de désescalade, qui sont avant tout des exigences humanitaires et un droit établi de notre peuple ».

Accusant l’Arabie saoudite qu’elle « tente de contrôler tous les aspects de la vie de notre peuple, jusqu’à la question de savoir qui peut se faire soigner à l’étranger et qui ne le peut pas », il estime qu’elle « a bombardé l’aéroport de Sanaa pour protester contre la levée du blocus du Yémen ».

Début juillet, un avion iranien avait atterri à Sanaa.

« L’Arabie saoudite était en colère contre la réponse de Sanaa au bombardement de l’aéroport, même si cette réponse était modeste », estime sayyed al-Houthi en allusion à la riposte contre l’aéroport saoudien d’Abha.

« La véritable équation se devait d’être l’aéroport de Riyad en échange de l’aéroport de Sanaa », assure-t-il.

Il a ajouté que « l’Arabie saoudite souhaite que le peuple yéménite vive dans une crise économique et que le seul moyen d’obtenir de l’argent soit la trahison contre la patrie. »

Malgré tout cela, M. Al-Houthi a souligné que « l’option de la reddition au Yémen est hors de question ». « Le peuple yéménite confirmera vendredi que son choix est la liberté et la dignité, et qu’il rejette le blocus et le contrôle de nos ports et de la circulation de la population. »

Premier victime, le peuple palestinien

M. Al-Houthi a également expliqué que « les premiers à souffrir du rôle destructeur de l’Arabie saoudite sont le peuple palestinien et le génocide israélien dont il est victime ».

Il a ajouté que « le rôle de l’Arabie saoudite a permis d’empêcher toute position islamique unifiée sur le plan politique visant à boycotter l’ennemi israélien », et qu’elle « a réussi à paralyser la nation de l’intérieur et à l’empêcher de prendre une position concrète contre le génocide perpétré contre les Palestiniens ».

Il a souligné que « le rôle de l’Arabie saoudite est désormais connu pour sa coopération avec les États-Unis, Israël et la Grande-Bretagne, visant à saper toute position unifiée de la nation ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que « depuis le début du génocide, la position saoudienne a été d’insulter le peuple palestinien et ses combattants », tout en « qualifiant la libération de la Palestine de crime et de terrorisme devant être punie ».

« Les tyrans les plus cruels de l’histoire. »

Dans ce contexte, M. Al-Houthi a expliqué que « le plan sioniste est à l’origine de toutes les guerres dans notre région, car fondé sur le principe de transformer le Moyen-Orient pour établir un Grand Israël ».

Il a ajouté : « À notre époque, nous sommes confrontés aux tyrans les plus cruels de l’histoire, du mouvement sioniste à ses partisans », car « les tyrans d’aujourd’hui cherchent à exploiter les gens pour servir leurs desseins sataniques et assouvir leurs terribles ambitions. »

Sayyed Al-Houthi a souligné que « l’Amérique et Israël, ainsi que ceux qui gravitent autour d’eux, sont la source du mal qui menace la stabilité mondiale », ajoutant que « leurs projets n’ont cessé de cibler la stabilité mondiale en pillant les richesses des nations et en menant des guerres, à commencer par la Palestine et d’autres pays ».

« l’Amérique et Israël, ainsi que ceux qui gravitent autour d’eux, ne respectent aucun accord international ni aucune résolution de l’ONU et se vantent d’exterminer des peuples et des civilisations », poursuit-il notant que « l’ennemi israélien ne respecte aucun accord ni aucune valeur et a tué plus d’un millier de martyrs palestiniens depuis l’accord de cessez-le-feu ».

À l’inverse, « si un soldat israélien est tué en représailles aux massacres des palestiniens, c’est le chaos et ce sont les Palestiniens qui sont blâmés », a-t-il deploré.

Il a déclaré que l’occupation « trace ses lignes colorées à Gaza et au Liban, ce qui constitue en réalité une occupation, une injustice et une confiscation des terres des populations locales », et « elle se vante également de détruire tous les aspects de la vie dans ces régions, d’incendier des terres et des maisons et de tuer des enfants. »

« L’ennemi commet toutes ses atrocités, au mépris de tous les accords, dans le but de contraindre le peuple palestinien à quitter sa terre, tandis qu’il étend ses avant-postes de colonisation et confisque les maisons palestiniennes en Cisjordanie par l’intermédiaire de bandes criminelles israéliennes. »

Selon lui « il n’y a aucune perspective, au niveau général et international, de négociations de paix, car l’ennemi renie tout accord et cherche à faire perdre la cause palestinienne. »

Il a expliqué que « les crimes de l’ennemi israélien contre le peuple palestinien s’intensifient, notamment ceux liés au viol de femmes et d’hommes ».

« Le jihad contre le projet sioniste »

En conséquence, sayyed Al-Houthi a affirmé que « la responsabilité de la nation islamique est claire : il s’agit de mener le jihad contre le projet sioniste ».

Il a souligné que « quiconque parmi les fils de la nation et son peuple libre agit, le fait d’un point de vue juste, fondé sur la nature humaine, pour soutenir les opprimés et rejeter l’esclavage. »

Il a expliqué que « les peuples arabes et islamiques souhaitent que cette violation soit acceptée par tous et qu’aucune mesure sérieuse ne soit prise à son encontre ».

« L’Axe n’abandonnera pas la résistance au Liban »

Sayyed al-Houti s’est aussi penché sur la situation au Liban soulignant que « le rôle de la résistance est important et fait honneur à la nation arabe et islamique, mais elle est trahie par les autorités sous les diktats américains ».

Il a souligné que « les autorités libanaises tentent de nier le rôle majeur de la résistance au lieu d’en tirer profit au service des intérêts libanais ».

Il a déclaré que « la position du Hezbollah, et le soutien iranien qui la soutient, devraient être appréciés et profiter aux autorités libanaises ».

Il a poursuivi : « Telle est la nature du rôle saoudien, qui sert les intérêts d’Israël au Liban. Il est agressif et sert le sionisme », tandis que « le rôle de la résistance islamique est authentique », soulignant que « l’Axe ne l’abandonnera jamais ».

« L’Iran, Un rempart solide »

Concernant la guerre américano-israélienne contre l’Iran, sayyed Al-Houthi a déclaré qu’elle a pour objectif de « faire taire le pouvoir iranien, mais la victoire iranienne était celle de toute la nation et de tous les peuples de notre région », soulignant qu’« il existe un consensus sur l’échec de l’agression américano-israélienne contre l’Iran ».

Il a ajouté que « si le plan contre l’Iran avait réussi, le projet de cibler les peuples de la région aurait commencé, et la Syrie n’aurait pas fait exception. »

Dans ce contexte, sayyed Al-Houthi a affirmé que « la position iranienne représente une forteresse imprenable pour les positions des peuples de la région, et même des États du Golfe », car si « l’ennemi israélien et américain était en mesure d’atteindre ses objectifs en Iran, il aurait recours au chantage envers les États du Golfe sous les pires formes ».

Il a également expliqué que la fermeté, la victoire et la grande efficacité des Iraniens face à l’agression américano-israélienne « constituaient une victoire pour toute la nation ».

« La fermeté de l’Iran suffit à inciter certains régimes de notre région à reconsidérer leurs calculs et leurs politiques qui sont soumis aux diktats américains et israéliens », a-t-il conclu.

Source : Médias