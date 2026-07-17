Présidentielle US de 2020 : Donald Trump relance, sans preuve, ses accusations de fraude impliquant la Chine et le Venezuela

Des accusations déjà formulées, mais jamais démontrées. Donald Trump a une nouvelle fois déclaré, jeudi 16 juillet, que l’élection présidentielle de 2020 lui avait été « volée », en accusant la Chine et le Venezuela d’avoir tenté de fausser le scrutin, sans apporter de nouveaux éléments de preuve.

Lors d’un discours à la Maison Blanche, consacré à l’intégrité des élections, le président américain a prétendu que la Chine avait mené « le plus grand piratage de données électorales de l’histoire » en s’emparant de 220 millions de fichiers d’électeurs américains. Il a également laissé entendre que le Venezuela aurait pu manipuler des machines à voter utilisées aux Etats-Unis.

La Maison Blanche a annoncé dans la foulée la déclassification de documents des services de renseignement, que Donald Trump présente comme une confirmation de ses accusations.

Ces allégations ont toutefois été rejetées à plusieurs reprises. Plus de 60 recours en justice déposés après l’élection de 2020 n’ont mis au jour aucune fraude susceptible d’avoir modifié le résultat du scrutin remporté par Joe Biden.

Un rapport des agences américaines de renseignement publié en 2021 concluait également qu’aucun acteur étranger n’avait tenté d’altérer le processus de vote.

Les documents déclassifiés jeudi ne démontrent pas non plus une manipulation du scrutin de 2020, selon plusieurs experts interrogés par l’Agence France-Presse (AFP).

Source : Avec France Info