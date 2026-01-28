mercredi, 28/01/2026   
   Beyrouth 19:41
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    La porte-parole du gouvernement iranien Fatima Mohajerani: Nous n’entamerons aucune guerre, mais nous prendrons toutes les mesures que nos forces armées jugeront appropriées pour défendre notre pays.