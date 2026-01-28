mercredi, 28/01/2026   
    La mission iranienne auprès de l’ONU a réagi au tweet de Trump : L’Iran est prêt à dialoguer dans le respect mutuel et en accord avec ses intérêts communs. Si l’Iran subit des pressions, il se défendra et ripostera avec une force sans précédent.