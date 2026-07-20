lundi, 20/07/2026   
   Beyrouth 16:53
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Le président iranien, Massoud Pezeshkian : « Nous n’avons pas renoncé à nos droits, à nos intérêts ni à nos principes dans les clauses du protocole d’accord. »

      En Lien

      Le Hamas élit Khalil al-Hayya à sa tête

      Le Hamas élit Khalil al-Hayya à sa tête

      « Œil pour œil » : Sanaa annonce un blocus maritime à l’Arabie saoudite et prépare l’escalade face à l’escalade

      « Œil pour œil » : Sanaa annonce un blocus maritime à l’Arabie saoudite et prépare l’escalade face à l’escalade

      Hamas : Élection de Khalil al-Hayya à la présidence du bureau politique du mouvement, en succession au leader martyr Yahya Sinwar

      Hamas : Élection de Khalil al-Hayya à la présidence du bureau politique du mouvement, en succession au leader martyr Yahya Sinwar