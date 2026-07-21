Offensive US en Iran, contre-attaque de Téhéran : Une nuit noire et sombre pour les radars et les systèmes de défense aérienne US

L’agence iranienne Tasnim a fait état, ce mardi, d’explosions survenues dans le port de Bandar Abbas, le port de Tchabahar et le port de Konarak, dans le sud de l’Iran.

De son côté, l’agence iranienne IRNA a rapporté des explosions à Chiraz et dans le port de Bandar Lengeh, confirmant une autre agression américaine contre le port de Bandar Lengeh, dans la province de Hormozgan.

Par ailleurs, le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé que les forces américaines ont entamé une nouvelle vague d’attaques contre l’Iran, sur directive du commandant en chef.

Le CENTCOM a indiqué dans son communiqué que « ces frappes visent à affaiblir davantage les capacités militaires iraniennes utilisées pour attaquer le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz », selon ses termes.

Dans un contexte lié, le représentant de l’Iran auprès des Nations unies a demandé, dans une lettre adressée au Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et au président du Conseil de sécurité, de « condamner explicitement l’agression contre la centrale nucléaire de Darkhovin ».

Ces derniers jours ont été marqués par de nombreuses agressions américaines contre l’Iran, principalement concentrées sur le littoral, en particulier dans sa partie sud, ciblant des ports, des tours de contrôle côtières, ainsi que plusieurs installations portuaires vitales et infrastructures civiles, ce à quoi l’Iran a répliqué en ciblant les bases américaines dans la région.

En riposte à l’agression : l’armée iranienne cible des systèmes américains HIMARS sur la base d’Arifjan au Koweït

Le service des relations publiques de l’armée iranienne a annoncé que les forces terrestres de l’armée ont ciblé, à l’aide de missiles sol-sol, des systèmes HIMARS appartenant à l’armée américaine et stationnés sur la base d’Arifjan au Koweït.

Cette attaque s’inscrit dans le cadre de la dix-huitième phase de l’opération « Éclair » (Al-Sâ’iqa), en réponse aux attaques de missiles menées par les États-Unis contre plusieurs régions d’Iran.

Le communiqué de l’armée iranienne a également précisé que le système HIMARS est un dispositif de missiles mobile, caractérisé par son déploiement rapide et sa capacité à frapper des cibles terrestres, soulignant que le ciblage de ces systèmes est de nature à porter atteinte aux capacités offensives et défensives de l’ennemi et à réduire sa puissance de frappe utilisée dans les opérations militaires.

Auparavant, l’agence de presse officielle koweïtienne avait rapporté que les sirènes d’alarme retentissaient au Koweït.

CGRI: Une nuit noire et sombre pour les radars et les systèmes de défense aérienne US

Les Gardiens de la révolution ont en outre annoncé dans un communiqué que leur force aérospatiale a infligé, il y a quelques heures, une nuit noire et sombre aux radars et aux systèmes de défense aérienne américains dans la région.

Dans le cadre des opérations « Nasr 2 », un radar américain à Muharraq, au Bahreïn, a été totalement détruit et mis hors service, tandis qu’un système de défense aérienne américain Patriot à Riffa, au Bahreïn, a été ciblé et détruit lors d’une attaque simultanée menée par des missiles et des drones.

Le communiqué ajoute : « Il y a quelques heures, une opération d’envergure a été lancée par les combattants de l’Islam pour punir l’armée américaine tueuse d’enfants, en riposte à la déstabilisation de la sécurité du détroit d’Ormuz et aux agressions contre des régions de la patrie. »

Et de renchérir: « Les fils de la nation au sein de la force aérospatiale des Gardiens de la révolution ont transformé la nuit en un cauchemar sombre pour les radars et les systèmes de défense aérienne américains dans la région. Lors de la 24ème vague des opérations « Nasr 2 », et afin de préparer le terrain pour des opérations ultérieures plus vastes et d’éliminer les obstacles à la frappe précise des cibles, un système de défense aérienne américain et un radar américain ont été entièrement détruits dans la région de Muharraq au Bahreïn, entraînant leur mise hors service. »

Le communiqué indique également qu’un système de défense aérienne américain de type Patriot, situé dans la région de Riffa au Bahreïn, a fait l’objet d’une attaque simultanée aux missiles et aux drones, conduisant à sa destruction.

Et le communiqué de conclure : « L’opération visant à punir les agresseurs se poursuit, et notre cher et héroïque peuple sera tenu informé de ses détails et de ses résultats au fur et à mesure. »

Par ailleurs, ils ont réitéré que tant que les hostilités américaines se poursuivront dans la région, le détroit d’Ormuz restera fermé, faisant également état de deux pétroliers en proie aux flammes à la suite d’une explosion alors qu’ils tentaient de franchir le passage non sécurisé au sud d’Ormuz.

Source : Médias