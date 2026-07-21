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Irak : attaque d’un essaim de drones contre la base américaine de l’aéroport d’Erbil. (Médias iraniens)
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