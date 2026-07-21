mardi, 21/07/2026   
   Beyrouth 22:01
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Irak : attaque d’un essaim de drones contre la base américaine de l’aéroport d’Erbil. (Médias iraniens)

      En Lien

      Aoun a rencontré Trump : L’objectif ultime est de mettre fin définitivement à l’état d’hostilité entre le Liban et Israël

      Aoun a rencontré Trump : L’objectif ultime est de mettre fin définitivement à l’état d’hostilité entre le Liban et Israël

      Irak : attaque d’un essaim de drones contre la base américaine de l’aéroport d’Erbil. (Médias iraniens)

      Irak : attaque d’un essaim de drones contre la base américaine de l’aéroport d’Erbil. (Médias iraniens)

      Irak : Des sources sécuritaires ont assuré que trois drones transportant des explosifs ont été abattus près du consulat américain à Erbil. (Reuters)

      Irak : Des sources sécuritaires ont assuré que trois drones transportant des explosifs ont été abattus près du consulat américain à Erbil. (Reuters)