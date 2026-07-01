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    CGRI : Le système radar tactique de la base aérienne Ali Al Salem et de l’île de Bubiyan au Koweït a été mis hors service.

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      Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté après que Sanaa a annoncé un blocus naval contre la navigation saoudienne. (CNN)

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      CGRI : Le système radar tactique de la base aérienne Ali Al Salem et de l’île de Bubiyan au Koweït a été mis hors service.

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      Royaume-Uni : Le Premier ministre britannique Andy Burnham approuve l’utilisation de bases britanniques pour certaines frappes américaines contre l’Iran. (Bloomberg)

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