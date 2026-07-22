L’Iran met hors service des radars US au Koweït et frappe les stocks de munitions du camp de Doha

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a annoncé, ce mercredi, la destruction d’un radar d’alerte précoce et d’un groupe de radars tactiques aux alentours de la base Ali Al-Salem, ainsi que d’un autre système radar sur l’île de Boubyan au Koweït, entraînant leur mise hors service opérationnelle, et ce dans le cadre de la 24ᵉ vague de l’opération Nasr 2.

S’adressant au peuple iranien dans un communiqué, le CGRI a confirmé « la poursuite des opérations menées par ses combattants héroïques pour nettoyer la région des radars », ajoutant : « L’opération punitive contre l’agresseur se poursuit ».

Mardi, le Corps des Gardiens de la révolution avait annoncé le lancement par ses forces aérospatiales d’une attaque de missiles contre une base américaine en Jordanie, au cours de laquelle « un système radar de défense antimissile et un avion F-15 ont été détruits ».

Dans ce contexte, des responsables américains ont reconnu auprès du réseau américain CBS News que près de 100 soldats américains ont été blessés en raison des frappes iraniennes ayant visé des bases militaires américaines dans la région du Moyen-Orient au cours de ce mois.

Le camp US de Doha au Koweït ciblée par des drones iraniens

Dans une frappe inédite, l’armée iranienne a visé par drones les dépôts de munitions et le matériel logistique des forces américaines stationnées sur le camp de Doha, ainsi que des équipements de l’armée de terre dans l’ouest du Koweït. Téhéran a souligné la portée stratégique de cette attaque contre le camp de Doha, considéré comme l’un des plus importantes installations militaires américaines du secteur et un centre de soutien névralgique pour les soldats américains déployés en Asie de l’Ouest.

En outre, le camp de Doha abrite de nombreux équipements et d’importants effectifs militaires relevant des forces terrestres, aux côtés des forces navales et aériennes américaines.

Le communiqué a confirmé que les forces armées de la République islamique d’Iran sont « prêtes à faire face avec fermeté à toute nouvelle conspiration ou aventure de la part de l’ennemi, dans le cadre de la sainte unité ».

L’armée iranienne a réitéré que ces attaques constituent une riposte à la « répétition des agressions de l’ennemi malveillant » contre des régions du pays.

Il convient de noter que le porte-parole de l’armée iranienne, le général de brigade Akbar Miri Niya, a annoncé aujourd’hui l’introduction de nouveaux équipements antiaériens dans le système de combat et la remise en état des systèmes endommagés lors de la guerre précédente, affirmant que ces équipements ont considérablement accru les capacités de la défense aérienne iranienne.

Cela intervient dans le cadre de la riposte iranienne à l’agression américaine contre le territoire de la République islamique, parallèlement aux affirmations de Téhéran selon lesquelles elle ne nourrit aucune hostilité envers les peuples de la région, mais vise les bases américaines en réponse aux crimes commis par les États-Unis contre l’Iran.

Agression américaine visant des zones dans le nord et le sud de l’Iran

Les forces américaines ont ciblé, ce mercredi, des zones en Iran, dans le cadre de leurs agressions continues pour le 11ᵉ jour consécutif.

Le Commandement central américain CENTCOM a annoncé avoir mené des frappes sur des « objectifs militaires » en Iran.

Dans ce cadre, l’agence Fars a rapporté que des détonations d’explosions ont été entendues dans le port de Bandar-e Mahshahr, dans la province du Khouzistan en Iran, parallèlement à d’autres détonations entendues dans la ville de Tabriz, dans le nord-ouest du pays.

L’agence Tasnim a rapporté que des bruits d’explosions ont été entendus dans la ville de Behbahan, dans la province du Khouzistan, tandis que la télévision iranienne indiquait que des bruits d’explosions ont été entendus dans le port de Tchabahar, dans le sud-est du pays, ainsi que dans le port de Konarak, dans la province de Sistan-et-Baloutchistan.

Les forces américaines ont mené une agression contre la ville de Kangavar, dans la province de Kermanshah dans l’ouest de l’Iran, ainsi que contre deux sites dans la ville de Bouchehr, dans le sud-ouest du pays, selon Tasnim.

Quant à l’agence de presse iranienne IRNA, elle a indiqué qu’une agression américaine a visé les alentours de la ville d’ Omidiyeh, dans la province du Khouzistan.

L’agence a cité des sources officielles faisant état d’une agression sur certaines zones aux alentours de Sirik, dans la province de Hormozgan.

De son côté, la cellule de gestion des crises de la province d’Azerbaïdjan oriental a indiqué que l’agression américaine sur Tabriz a touché un site militaire situé à l’extérieur de la ville.

Activation de la défense aérienne

Dans ce contexte, une source médiatique a fait état de l’activation de la défense aérienne dans le nord-est de Téhéran, alors que des explosions étaient entendues dans 8 villes réparties sur 5 provinces iraniennes.

Et d’ajouter: « L’agression américaine contre l’Iran, mercredi à l’aube, a visé 10 zones dans différentes provinces et a touché plusieurs ports ».

La défense aérienne a été activée dans la ville de Mahabad, dans la province d’Azerbaïdjan occidental, a rapporté la télévision iranienne.

De son côté, l’agence Nournews a annoncé l’activation de la défense aérienne à Téhéran pour intercepter des cibles ennemies.

Source : Médias