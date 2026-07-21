Aoun a rencontré Trump : L’objectif ultime est de mettre fin définitivement à l’état d’hostilité entre le Liban et Israël

Lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump, le président libanais Joseph Aoun a déclaré que « le moment est venu pour le Liban de jouir de la paix, et ensemble nous pouvons y parvenir ».

Aoun a déclaré : « Je remercie le président Trump de nous avoir aidés à réaliser cet exploit historique en signant l’accord-cadre avec Israël », ajoutant que « l’objectif ultime est de mettre fin définitivement à l’état d’hostilité entre le Liban et Israël », a rapporté l’agence natioanle ANI.

Aoun a poursuivi : « J’ai demandé le soutien politique du président Trump. Il est temps de concrétiser la vision du président Trump selon laquelle la paix doit régner dans la région. »

De son côté, Trump a déclaré que « les accords d’Abraham ont été un franc succès et que de nombreux pays les rejoindront par la suite ».

Il a ajouté : « Nous examinerons le contrôle exercé par l’armée libanaise sur les villages d’où le Hezbollah s’est retiré, ainsi que sur les zones d’expérimentation. »

Il a poursuivi : « Une intervention syrienne pour combattre le Hezbollah pourrait s’avérer efficace. »

Il a indiqué qu’il « pourrait dialoguer avec le Hezbollah si Aoun le souhaite » et a souligné que « le président syrien veut intervenir et agir face au Hezbollah, ce qui, à mon avis, serait très efficace.