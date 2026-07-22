Salam depuis Zawtar El Gharbiyeh « non occupée » : C’est le début du retrait israélien !

Le Premier ministre Nawaf Salam a estimé que le début du retrait israélien du village de Zawtar El Gharbiyeh constitue une « moment national aux portées politiques et morales majeures », affirmant que ce qui se produit aujourd’hui marque le début du retrait des territoires libanais, et que l’État poursuivra ses efforts politiques et diplomatiques pour parvenir à un retrait israélien complet.

Lors d’une allocution depuis Zawtar El Gharbiyeh, M. Salam a déclaré que l’objectif principal a toujours été « le retrait israélien complet de l’ensemble de nos territoires », soulignant que le gouvernement est « déterminé et inébranlable, et continuera à mobiliser tous ses efforts politiques et diplomatiques afin de garantir le retrait total de l’intégralité du territoire libanais ».

S’adressant aux habitants du Sud, il a affirmé que l’État a commencé à mobiliser toutes ses capacités pour accompagner leur retour, précisant que l’armée libanaise et les forces de sécurité sont présentes pour protéger les citoyens. En parallèle de la finalisation du déploiement de l’armée, les travaux de déblaiement des routes, d’enlèvement des décombres et de fourniture des services essentiels se poursuivront afin d’assurer un retour sécurisé et digne dans les villages et localités.

Il a ajouté que les travaux ont également commencé pour rétablir les services d’eau, d’électricité et de télécommunications, ainsi que pour fournir des logements préfabriqués et tout le nécessaire pour la phase de transition, soulignant que « le retour à la vie dans le Sud n’est pas un simple slogan, mais un objectif national auquel l’État s’engage, et le retour des habitants sur leur terre est l’expression la plus sincère de l’unité et de la souveraineté du Liban ».

Sur le terrain, des unités de l’armée libanaise avaient été essuyées hier par des tirs israéliens lors de leur déploiement à Zawtar El Gharbiyeh, dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase de l’accord-cadre relatif au Liban-Sud, signé à Washington le 26 juin dernier, et qui englobe les « zones pilotes » de Zawtar El Gharbiyeh, Froun et Srifa.

Par la suite, le commandement de l’armée a confirmé que les unités militaires « ont effectué leur déploiement à l’intérieur du village de Zawtar El Gharbiyeh après avoir procédé aux contacts et à la coordination nécessaires avec le Groupe de coordination militaire pour le Liban (MCG4L), et ne sont pas entrées dans le village de Zawtar El Charkiyeh ». Cette mise au point intervient suite aux allégations de l’armée de l’ennemi israélien prétendant avoir repéré une force de l’armée libanaise dans ce qu’elle nomme la « zone de sécurité », franchissant des barrages à Zawtar El Charkiyeh « en violation des ententes ».

Dans ce même contexte, l’Agence Nationale d’Information a rapporté que les forces d’occupation ont mené durant la nuit des opérations de dynamitage dans les localités de Baraachit et Haddatha, au Liban-Sud.

Source : Médias