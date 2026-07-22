L’Iran promet des représailles si les menaces américaines sont mises à exécution : pas une goutte de pétrole ne sera exportée et nous ciblerons les infrastructures régionales

L’Iran a promis mercredi de riposter à toute attaque contre ses infrastructures en frappant les installations pétrolières, gazières, électriques et économiques de la région, et d’empêcher l’exportation de la moindre goutte de pétrole par le détroit d’Ormuz.

Cette déclaration fait suite à une allocution du président américain Donald Trump : « Si l’Iran cible un navire, nous bombarderons un pont ou une centrale électrique en Iran.»

Khatam al-Anbiya : les menaces de Washington entraîneront une escalade du conflit dans la région et au-delà

Le quartier général militaire central iranien Khatam al-Anbiya a déclaré : « Si les menaces américaines sont mises à exécution, les forces armées de la République islamique d’Iran n’autoriseront pas l’exportation de la moindre goutte de pétrole et cibleront les infrastructures pétrolières, gazières, électriques et économiques de la région.»

Le quartier général a ajouté dans un communiqué : « Suite à l’avertissement d’hier soir, il est annoncé que le détroit d’Ormuz reste fermé et que tout navire tentant de le traverser doit emprunter l’itinéraire désigné et se conformer aux dispositions précédemment annoncées. »

Il a également affirmé que « les menaces répétées des États-Unis criminels et de leur armée terroriste ne feront qu’aggraver le conflit dans la région et au-delà. »

S’adressant à l’agence de presse Tasnim, une source iranienne a déclaré : « L’Iran est déterminé à exercer sa souveraineté sur le détroit d’Ormuz et ne permettra en aucun cas que ce détroit devienne à nouveau une source de menace à son encontre. »

Il a ajouté que le passage des navires dans le détroit sera sûr s’il est coordonné avec l’Iran et effectué conformément aux dispositions qu’il établit ; dans le cas contraire, l’Iran ne renoncera pas à sa volonté inébranlable de contrôler le détroit, considérant cette mesure comme essentielle à sa sécurité à long terme.

La source militaire a souligné que si les Américains prenaient pour cible un pont ou une centrale électrique en Iran, l’Iran riposterait en ciblant les infrastructures et les ponts de la région, notamment les installations énergétiques dans lesquelles les États-Unis ont des intérêts.

Les entrées et sorties du détroit d’Ormuz sont sous notre contrôle… et les itinéraires alternatifs sont dangereux

La marine des Gardiens de la révolution a affirmé : « Les entrées et sorties du détroit d’Ormuz sont sécurisées et sous notre contrôle total. Les itinéraires alternatifs sont dangereux et nous vous mettons en garde contre leur utilisation en raison de leurs conséquences potentiellement désastreuses et irréversibles.»

Auparavant, le négociateur en chef iranien et président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, avait affirmé que « la sécurité du détroit d’Ormuz ne sera assurée qu’en l’absence des forces américaines », soulignant que « la situation dans le détroit d’Ormuz ne reviendra pas à ce qu’elle était avant la guerre ».

Auparavant, la télévision iranienne avait réaffirmé que la navigation dans le détroit d’Ormuz restait gérée conformément aux dispositions iraniennes, précisant que la marine des Gardiens de la révolution maintenait la fermeture du détroit et qu’aucun navire ne pouvait le franchir.

Elle avait également indiqué que la République islamique réaffirmait son intention de maintenir la fermeture du détroit d’Ormuz.

Constatant que « l’armée américaine incite certains navires à emprunter une route illégale dans les eaux méridionales du Golfe », il a souligné que la marine des Gardiens de la révolution interceptait fermement les navires qui s’apprêtaient à commettre des violations de navigation et les obligeait à choisir des itinéraires alternatifs.

Les attaques contre nos ponts et nos centrales électriques provequeront notre riposte contre le secteur de l’électricité des alliés des États-Unis

De son côté, le commandant des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution, Majid Mousavi, a menacé de couper l’électricité à tous les pays abritant des bases américaines en cas d’attaque des infrastructures iraniennes.

Mousavi a déclaré : « Si nos ponts et nos centrales électriques sont attaqués, une coupure de courant est certaine pour les alliés et les pays hôtes des assassins d’enfants. »

Araqchi : Notre doctrine de défense est celle de la loi du talion.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré sur la plateforme « X » : « Notre doctrine de défense est claire : la loi du talion. »

Source : Médias