Réponse de Sanaa : On ne peut pas attendre de ceux qui ont abandonné la Palestine qu’ils défendent la cause de l’oppression au Yémen

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement yéménite à Sanaa a condamné mercredi les déclarations de plusieurs pays dénonçant les actions des forces armées yéménites visant à lever le blocus du Yémen.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que « la déclaration de certains pays qui ignorent le blocus imposé par le régime saoudien au peuple yéménite a été formulée de manière unifiée ».

Le ministère des Affaires étrangères de Sanaa a demandé : « Un pays au monde, ou des pays sympathisants de la position saoudienne, accepteraient-ils que l’Arabie saoudite leur fasse ce qu’elle fait au Yémen ? Les pays accepteraient-ils que l’Arabie saoudite ferme leurs aéroports et leurs ports et n’autorise aucune marchandise à entrer sans autorisation saoudienne ? »

Le ministère, constatant que « ces positions négatives qui soutiennent l’agression et la position saoudienne ignorent les droits établis et légitimes du peuple yéménite et ses griefs », a affirmé que « le Yémen n’attend de personne des positions positives, car on ne peut attendre de ceux qui ont échoué dans la cause palestinienne qu’ils défendent les griefs du Yémen ».

Sanaa a annoncé ces derniers jours la fin de la trêve avec l’Arabie saoudite, en vigueur depuis 2022, suite à une attaque saoudienne contre l’aéroport international de Sanaa après l’atterrissage d’un avion iranien, la deuxième attaque de ce type ce mois-ci.

Suite à un large mandat populaire, les forces armées yéménites ont annoncé l’imposition d’un blocus naval à l’Arabie saoudite, dans le cadre de la stratégie de « blocus réciproque », jusqu’à la levée mutuelle du blocus saoudien sur le Yémen.

Source : Médias