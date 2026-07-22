Ghalibaf : « la sécurité du détroit d’Ormuz ne sera assurée qu’en l’absence de forces américaines ».

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que l’équation de cette guerre est claire et se résume à « tout le monde ou personne ».

Dans un message publié sur la plateforme X , Qalibaf a souligné que « dans la région où nous ne pouvons pas vendre de pétrole, personne ne pourra en vendre », ajoutant que « si notre sécurité n’est pas garantie, aucune infrastructure ne sera sûre ».

Concernant la situation sur le terrain et en matière de sécurité dans la région, le président du Conseil de la Choura iranien a souligné que « la sécurité du détroit d’Ormuz ne sera assurée qu’en l’absence de forces américaines ».

Qalibaf a conclu sa déclaration en réaffirmant que « la situation dans le détroit d’Ormuz ne reviendra pas à ce qu’elle était avant la guerre ».

Nouvelle phase

L’Iran est entré dans une nouvelle phase de dissuasion.

Dans le même contexte, Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême pour les affaires politiques et internationales, a affirmé que l’Iran était entré dans une nouvelle phase de dissuasion, avertissant que « toute idée de la possibilité de lancer une frappe à faible coût contre l’Iran est une erreur dont les répercussions pourraient s’étendre bien au-delà du domaine militaire ».

Velayati a souligné que « la Maison Blanche doit se rendre compte que menacer l’Iran, rallier les alliés régionaux et activer le lobby européen ne conduira pas à une plus grande sécurité ».

Infrastructures contre infrastructures

Une source militaire iranienne a menacé de cibler les installations énergétiques dans lesquelles Washington a des intérêts, au cas où les infrastructures iraniennes seraient visées.

Ces déclarations font suite à une déclaration du président américain Donald Trump, dans laquelle il affirmait : « Si l’Iran prend pour cible un navire, nous bombarderons un pont ou une centrale électrique en Iran en guise de représailles. »

S’adressant à l’agence de presse Tasnim, une source iranienne a déclaré : « L’Iran est déterminé à exercer sa souveraineté sur le détroit d’Ormuz et ne permettra en aucun cas que ce détroit devienne à nouveau une source de menace à son encontre. »

La source a ajouté que le passage des navires dans le détroit ne sera sûr que s’il est coordonné avec l’Iran et effectué conformément à ses accords ; autrement, l’Iran maintiendra sa ferme détermination à contrôler le détroit, considérant cela comme une mesure essentielle pour garantir sa sécurité à long terme.

La source militaire a également souligné que si les Américains ciblent un pont ou une centrale électrique en Iran, l’Iran ripostera en ciblant des infrastructures et des ponts dans la région, notamment des installations énergétiques dans lesquelles les États-Unis ont des intérêts

Ces prises de position fermes interviennent au moment où les États-Unis ont renouvelé leur agression contre l’Iran ces derniers jours, avec des attaques principalement concentrées sur la côte sud, ciblant les ports, les tours de guet côtières et de nombreuses infrastructures portuaires et civiles vitales.

En réponse à cette agression, les forces armées iraniennes ont ciblé les bases et les intérêts américains dans toute la région, du Golfe à la Jordanie et à la Syrie, ainsi que les infrastructures liées à l’effort militaire américain.

Selon le ministère iranien de la Santé, 53 citoyens iraniens sont tombés en martyrs et 592 autres ont été blessés, depuis la reprise de l’agression américaine contre l’Iran.

Source : Médias